Як повідомило європейське дипломатичне джерело, такий крок буде розцінений як "незаконний", Європа його не прийме.
Дивися повний текст США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:02
США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:02
Должно быть: "США планируЮт сократить _импорт_ стали и алюминия из ЕС"
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:22
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30
Та ладно, фрилансер котрый это писал, получает настолько мизерное вознаграждение, что уверен, как бы он паршиво не делал свою работу его не уволят. Не найдут за эти деньги никого, а больше им денег на фрилансеров не дадут, потому будут терпеть и большую чушь.
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