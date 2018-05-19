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США планує скоротити експорт
сталі та алюмінію з ЄС

США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:02

США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомило європейське дипломатичне джерело, такий крок буде розцінений як "незаконний", Європа його не прийме.

Дивися повний текст США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:02

Должно быть: "США планируЮт сократить _импорт_ стали и алюминия из ЕС"
liteon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:22

  liteon написав:Должно быть: "США планируЮт сократить _импорт_ стали и алюминия из ЕС"

Хто зна на що вони здатні))
irey1
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30

Та ладно, фрилансер котрый это писал, получает настолько мизерное вознаграждение, что уверен, как бы он паршиво не делал свою работу его не уволят. Не найдут за эти деньги никого, а больше им денег на фрилансеров не дадут, потому будут терпеть и большую чушь.
adikali
 
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