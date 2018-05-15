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Максим Пархоменко: Північний
потік - 2. Чому в ньому так...

Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:13

Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Пропонуємо до обговорення:
За середніми оцінками, транзит газу через Україну і Польщу обходиться приблизно в 45 доларів за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так зацікавлена Німеччина?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:13

Странно, мальчик считает - берет 9 дол. ,как разница между транзитом через Польшу и Украину и напрямую и умножает на 50 млрд. куб. которые уже получает Германия через СП1...Поэтому и считается СП2 не экономическим ,а политическим проектом...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:50

  laa1999 написав:Странно, мальчик считает - берет 9 дол. ,как разница между транзитом через Польшу и Украину и напрямую и умножает на 50 млрд. куб. которые уже получает Германия через СП1...Поэтому и считается СП2 не экономическим ,а политическим проектом...

"гениальный" вывод у Вас. СП1 - 50 млрд кубов, СП2 даст еще 50 мрд куб. Соответственно экономия была около 450 млн долл, будет еще + 450 млн долл = итого 900 млн долл. У Вас явно с математекой проблемы и с логикой тоже. А еще если Вы не в курсе, потребление Германии в год около 90 млрд кубов + Австрия, потому СП1 + Сп2 выгодно Германии и Австрии экономически.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:55

  laa1999 написав:Странно, мальчик считает - берет 9 дол. ,как разница между транзитом через Польшу и Украину и напрямую и умножает на 50 млрд. куб. которые уже получает Германия через СП1...Поэтому и считается СП2 не экономическим ,а политическим проектом...

ну а политически, мне не ясно негодование людей. Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"? Или я не прав?
Ares
 
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