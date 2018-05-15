За середніми оцінками, транзит газу через Україну і Польщу обходиться приблизно в 45 доларів за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так зацікавлена Німеччина?.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:13
Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так зацікавлена Німеччина?.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:13
Странно, мальчик считает - берет 9 дол. ,как разница между транзитом через Польшу и Украину и напрямую и умножает на 50 млрд. куб. которые уже получает Германия через СП1...Поэтому и считается СП2 не экономическим ,а политическим проектом...
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:50
"гениальный" вывод у Вас. СП1 - 50 млрд кубов, СП2 даст еще 50 мрд куб. Соответственно экономия была около 450 млн долл, будет еще + 450 млн долл = итого 900 млн долл. У Вас явно с математекой проблемы и с логикой тоже. А еще если Вы не в курсе, потребление Германии в год около 90 млрд кубов + Австрия, потому СП1 + Сп2 выгодно Германии и Австрии экономически.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:55
ну а политически, мне не ясно негодование людей. Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"? Или я не прав?
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:15
Афтар, пиши о том в чем разбираешься, а то и швец, и жнец, и на дуде игрец...
- сев.поток-2
- трудовая миграция в Украине. За и против.
- что ждать от торговой войны США и Китая?
- о нулевом декларировании украинцев
- новый закон о банкротстве в Украине
- о криптовалютах
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:26
Германия потребляет всего 50 млрд. российского газа. Именно газпромовского газа. А с вводом СП-2 ,по Вашему газпромовскому взгляду, резко станет потреблять 100 млрд, отказавшись от всего остального газа и увеличив общее потребление с нынешних 95....Вы не адекватны. Слишком далеки вы от экономики с Вашими двумя классами математики. Это чисто политический проект. Но не экономический.
Востаннє редагувалось laa1999 в Сер 23 тра, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:40
Ндааа уж =) как раз Вы неадекватны - потребность Германии и Австрии в природном газе около 110 млрд кубов (там еще кстати Италия и другие страны рядом). СП1+СП2 как раз удовлетворит эти потребности на 100% и транзит будет дешевле чем если этот же объем качать через Украину. По Вашей логике СП2 бесмысленный и убыточный проект. Короче - ноу комментс.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:43
Поражает тупость людей. Германия потребляет в основном газпромоский газ. Разница лишь в его транзите, Германия как потребляля 90 млрд кубов так и будет. Газ как был российским так и останется, поменяется лишь путь и цена его доставки. Тоже касается и Австрии и так далее.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:48
А в Австрию - транзит идет через Украину и Польшу? Или все же Украину и Словакию? И Австрия находится на берегу моря? Или только затраты через Украину,Польшу и Словакию есть на транзит, а через Германию - их нет? За 9 дол. до Австрии -газ через Германию не прокачаешь. Тем более через Австрию сейчас идет газ в Западную Германию, а теперь плечо через море и всю Западную Германию станет дороже, чем через Украину и Словакию.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:54
Так он уже весь газпромовский газ и получает через СП-1. Германия потребляет 50 млрд.кубов Газпромовских из всего потребления в 95. Просто выгодней в Восточную Германию газ поставлять через Украину и Польшу, чем через СП-1 и всю Западную Германию. А через СП-1 идет газ дальше на Запад Европы. Назад в Восточную Германию -газ гнать не выгодно. В Австрию - тоже на 9 дол. не прогонишь - плечо слишком длинное от моря. Если говорить об экономике, а не политике. Германия всего потребляет 95 млрд., из которых 45 газ -Нидерландский, Норвежский,собственный и других источников, но газпромовского всего 50 млрд.
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