Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Додано: Сер 23 тра, 2018 12:43

Ares написав: ну а политически, мне не ясно негодование людей. Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"? Или я не прав? ну а политически, мне не ясно негодование людей. Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"? Или я не прав?

потому что у вас зрения не очень далекое. Это геополитика, рычаг. Если ва посмотрите на карту магистральных газопроводов то увидите что Россия медленно обрезает нас от магистралей чтобы у Украины не было на нее рычагов влияния. На окупированніх тирритория донецкой и луганской областей проходит магистральная ветка которая задействована в южном потоке ровно как и в голубом потоке, крым частично лишил украину малейшего рычага влияния на южному потоку из-за спорного статуса вод, северный поток даст возможность весь транзит перенаправить на альтернативные пути (ямал и сам северный поток) так как по ямал у них полный котнроль только на территории беларуси, польша является угрозой с учетом не самых магких отношений между странами, в северном потоке 51% поэтому он предпочтителен. Мне кажется что если украина ближайшим временем не предпримет серьезных шагов для решения проблемы окупированых территорий то в случае запуска второй ветки северного потока и победы неугодному кремлю кандидату в президенты украины, нас ждет масштабные военные действия. Просто это как-то все складывается да и все, тем более зная на сколько кац*пы повернути ни использовании газа как рычага влияния и на сколько ихняя экономика от экспорта этого ресурса зависима(что есть сдерживающим фактором почему конфликт заморожем в данный момент отвечая на ваш вопрос).