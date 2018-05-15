Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
laa1999 написав: Так он уже весь газпромовский газ и получает через СП-1. Германия потребляет 50 млрд.кубов Газпромовских из всего потребления в 95. Просто выгодней в Восточную Германию газ поставлять через Украину и Польшу, чем через СП-1 и всю Западную Германию. А через СП-1 идет газ дальше на Запад Европы. Назад в Восточную Германию -газ гнать не выгодно. В Австрию - тоже на 9 дол. не прогонишь - плечо слишком длинное от моря. Если говорить об экономике, а не политике. Германия всего потребляет 95 млрд., из которых 45 газ -Нидерландский, Норвежский,собственный и других источников, но газпромовского всего 50 млрд.
Откройте карту и посмотрите внимательно где расположена Германия, где Украина, остальные страны импортеры рос газа. И поймете что с Германии очень удобно доставлять газ во все страны вокруг. Еще поищите расценки на транзит и тд. Насчет импорта Германией, она на 25% обеспечивает собственной добычи, 60% рос газ и остальные 15% примерно это сжиженный газ из США или Норвегии. Рос газ между прочим самый дешевый среди всех импортных. Нидерланды сами закупают газ у газпрома или у других поставщиков, так для справки. В общем экономически однозначно выгоден и ЕС и россии, не выгоден Украине и Польше. Все логично. Политически, я считаю что Украина не должна качать агрессорский газ, и вообще иметь любые отношения с вражеской страной. Вы так не считаете?
Ares написав: ну а политически, мне не ясно негодование людей. Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"? Или я не прав?
потому что у вас зрения не очень далекое. Это геополитика, рычаг. Если ва посмотрите на карту магистральных газопроводов то увидите что Россия медленно обрезает нас от магистралей чтобы у Украины не было на нее рычагов влияния. На окупированніх тирритория донецкой и луганской областей проходит магистральная ветка которая задействована в южном потоке ровно как и в голубом потоке, крым частично лишил украину малейшего рычага влияния на южному потоку из-за спорного статуса вод, северный поток даст возможность весь транзит перенаправить на альтернативные пути (ямал и сам северный поток) так как по ямал у них полный котнроль только на территории беларуси, польша является угрозой с учетом не самых магких отношений между странами, в северном потоке 51% поэтому он предпочтителен. Мне кажется что если украина ближайшим временем не предпримет серьезных шагов для решения проблемы окупированых территорий то в случае запуска второй ветки северного потока и победы неугодному кремлю кандидату в президенты украины, нас ждет масштабные военные действия. Просто это как-то все складывается да и все, тем более зная на сколько кац*пы повернути ни использовании газа как рычага влияния и на сколько ихняя экономика от экспорта этого ресурса зависима(что есть сдерживающим фактором почему конфликт заморожем в данный момент отвечая на ваш вопрос).
dotster написав: потому что у вас зрения не очень далекое. Это геополитика, рычаг. Если ва посмотрите на карту магистральных газопроводов то увидите что Россия медленно обрезает нас от магистралей чтобы у Украины не было на нее рычагов влияния. На окупированніх тирритория донецкой и луганской областей проходит магистральная ветка которая задействована в южном потоке ровно как и в голубом потоке, крым частично лишил украину малейшего рычага влияния на южному потоку из-за спорного статуса вод, северный поток даст возможность весь транзит перенаправить на альтернативные пути (ямал и сам северный поток) так как по ямал у них полный котнроль только на территории беларуси, польша является угрозой с учетом не самых магких отношений между странами, в северном потоке 51% поэтому он предпочтителен. Мне кажется что если украина ближайшим временем не предпримет серьезных шагов для решения проблемы окупированых территорий то в случае запуска второй ветки северного потока и победы неугодному кремлю кандидату в президенты украины, нас ждет масштабные военные действия. Просто это как-то все складывается да и все, тем более зная на сколько кац*пы повернути ни использовании газа как рычага влияния и на сколько ихняя экономика от экспорта этого ресурса зависима(что есть сдерживающим фактором почему конфликт заморожем в данный момент отвечая на ваш вопрос).
Во первых точка зрения у меня очень далекая в отличие от многих. Геополитика? Да ладно, я думал это так, просто. Во вторых я прекрасно понимаю какие цели преследует Россия (и она их достигнет к сожалению). В третьих, я считаю де*** торговать или иметь какие либо отношение с страной агрессором, это как минимум ненормально и неуважение к самим себе. В четвертых - что мешает россии напасть сейчас? Да и вообще какой смысл ей начинать широкомасштабное вторжение? В пятых - рассказы про войну после постройки трубы - это тупая точка зрения искуственно распространенная в наших СМИ. А Вы просто тупо и бездумно повторяете этот вброс.
dotster написав: потому что у вас зрения не очень далекое. Это геополитика, рычаг. Если ва посмотрите на карту магистральных газопроводов то увидите что Россия медленно обрезает нас от магистралей чтобы у Украины не было на нее рычагов влияния. На окупированніх тирритория донецкой и луганской областей проходит магистральная ветка которая задействована в южном потоке ровно как и в голубом потоке, крым частично лишил украину малейшего рычага влияния на южному потоку из-за спорного статуса вод, северный поток даст возможность весь транзит перенаправить на альтернативные пути (ямал и сам северный поток) так как по ямал у них полный котнроль только на территории беларуси, польша является угрозой с учетом не самых магких отношений между странами, в северном потоке 51% поэтому он предпочтителен. Мне кажется что если украина ближайшим временем не предпримет серьезных шагов для решения проблемы окупированых территорий то в случае запуска второй ветки северного потока и победы неугодному кремлю кандидату в президенты украины, нас ждет масштабные военные действия. Просто это как-то все складывается да и все, тем более зная на сколько кац*пы повернути ни использовании газа как рычага влияния и на сколько ихняя экономика от экспорта этого ресурса зависима(что есть сдерживающим фактором почему конфликт заморожем в данный момент отвечая на ваш вопрос).
В целом, я снова убеждаюсь насколько ограничены и глупы большинство моих соотечественников, отсюдова и все проблемы в стране, отсюда и власть которая имеет народ как хочет. Особенно удивляюсь что люди вместо собственного мышления/анализа, предпочитают слепо и бездумно повторять вбросы. Отсутсвие критического мышления или вообще отсутствие мозга.
dotster написав:что если украина ближайшим временем не предпримет серьезных шагов для решения проблемы окупированых территорий то в случае запуска второй ветки северного потока и победы неугодному кремлю кандидату в президенты украины, нас ждет масштабные военные действия. Просто это как-то все складывается да и все, тем более зная на сколько кац*пы повернути ни использовании газа как рычага влияния и на сколько ихняя экономика от экспорта этого ресурса зависима(что есть сдерживающим фактором почему конфликт заморожем в данный момент
Кто неугодный Кремлю кандидат? С кем вести полномасштабные действия? зачем
Ares написав: В целом, я снова убеждаюсь насколько ограничены и глупы большинство моих соотечественников, отсюдова и все проблемы в стране, отсюда и власть которая имеет народ как хочет. Особенно удивляюсь что люди вместо собственного мышления/анализа, предпочитают слепо и бездумно повторять вбросы. Отсутсвие критического мышления или вообще отсутствие мозга.
Почитайте лучше доклады профи, например Sberbank CIB. Окупаемость СП-2 минимум 20 лет, турецкого потока - 50 лет, Сила Сибири вообще проект ,который не окупится...И это, на 2017 год, когда банковские ставки были минимальны, с ростом ставок ФРС в 2 раза(с прошлого года ,как раз в 2 раза рост и будут продолжать расти) - сроки окупаемости пропорционально возрастают....
Ares написав: Откройте карту и посмотрите внимательно где расположена Германия, где Украина, остальные страны импортеры рос газа. И поймете что с Германии очень удобно доставлять газ во все страны вокруг. Еще поищите расценки на транзит и тд. Насчет импорта Германией, она на 25% обеспечивает собственной добычи, 60% рос газ и остальные 15% примерно это сжиженный газ из США или Норвегии. Рос газ между прочим самый дешевый среди всех импортных. Нидерланды сами закупают газ у газпрома или у других поставщиков, так для справки. В общем экономически однозначно выгоден и ЕС и россии, не выгоден Украине и Польше. Все логично. Политически, я считаю что Украина не должна качать агрессорский газ, и вообще иметь любые отношения с вражеской страной. Вы так не считаете?
Что ты несешь - Нидерланды крупнейший экспортер газа в ЕС. Какие закупки в Газпрома?