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Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:46
Pegasmaster написав:
Украину некому защитить, кроме украинцев, и сильная обеспокоенность европы не помогает.
пока газ идёт через Украину, будут хоть как-то договариваться.
как только такой рычаг исчезнет, исчезнет и необходимость с кем-то из украинских лидеров договариваться. вы же понимаете, что транзит это козырь?
вот скажите, вы бы договаривались бы со слабым противником от которого вы не зависите и у которого есть привлекательные ресурсы
Украина никак не угрожает ГТС Украины) и транзиту никогда не угрожала
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sal
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:48
Pegasmaster все не лежит в одной плоскости. если бы надо было договариваться только с Украиной--уже бы договорились
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:52
baran написав:
если бы надо было договариваться только с Украиной--уже бы договорились
это я к тому говорил, что у Украины козырь в переговорах был, типа "будет война, европе отключим газ".
а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас перед рашей?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:55
Ares написав:
Про окупаемость ничего не говорю. Про Нидерланды - не позортесь, импорт в 2017 году составил 49 млрд куб, собственная добыча 44 млрд куб. Импорт в основном идет с Норвегии, Великобритании. Малая доля из России. Мало того, от чего же Нидерланды участвуют в норд стриме тогда? В общем, спор не имеет смысла.
Ссылку дайте, про потребление Нидерландами - 93 млрд.куб., больше чем Германией. В 2016 -потребление Нидерландами 42, производство -52 млрд...В Нидерландах газовые хабы - крупнейшие и ясно, туда заходит и выходит много газа транзитом
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laa1999
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:56
Pegasmaster написав:
вы невероятно смелый человек, как для россиянина. вскрыли все проблемы в россии. к сожалению, Украину некому защитить, кроме украинцев, и сильная обеспокоенность европы не помогает. пока газ идёт через Украину, будут хоть как-то договариваться. как только такой рычаг исчезнет, исчезнет и необходимость с кем-то из украинских лидеров договариваться. вы же понимаете, что транзит это козырь? вы думаете, что это вброс, ну ок, но он логичнее, чем ваши эскапады. вот скажите, вы бы договаривались бы со слабым противником от которого вы не зависите и у которого есть привлекательные ресурсы?
Во первых я не россиянин. С чего такой странный вывод? Во вторых конечно понимаю и согласен с Вами. А Вы понимаете что этот козырь мы потеряем, нам противопоставить нечего, к огромному сожалению, кроме вбросов и пустых разговоров. И все же я считаю иметь экономические отношения с врагом, неправильно и двулично.
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Ares
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:57
Pegasmaster написав:
был, типа "будет война, европе отключим газ".
а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас
Не будет войны (зачем она) или транзита?
Европе нужен газ. а не транзит
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sal
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:58
laa1999 написав:
Ссылку дайте, про потребление Нидерландами - 93 млрд.куб., больше чем Германией. В 2016 -потребление Нидерландами 42, производство -52 млрд...В Нидерландах газовые хабы - крупнейшие и ясно, туда заходит и выходит много газа транзитом
Гугл в помощь, импорт газа превысел экспорт в Нидерландах, и о закрытии Гронингена (крупнейшего в ЕС месторождения).
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Ares
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:59
Ares написав:
напоследок, месторождение у Гронингена - закрывают. Добыча будет продолжать падать, спрос растет как во всех остальных западно-европейских странах. И снова таки - рос газ дешевле норвежского например. в прошлом году Нидерланды впервые импортировали газа больше чем экспортировали.
Как то ,вы начинаете менять точку зрения про Нидерланды...Осталось посмотреть на новые газопроводы -несущие убытки госкомпании Газпром ,но приносящие сверхприбыли Тимченко и Ротенбергу - главным путинским кошелькам
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laa1999
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:03
Прискорбно, но "Жадность фраеров сгубила". Села тЮлька на трубу й почалось. Не трогали б, всё сходило б на бла-бла до 2050-го. Захотелось больше -получите. Деньги стырены, вывезены, а народ соси трубу.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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KeepWarm
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:03
Pegasmaster написав:
это я к тому говорил, что у Украины козырь в переговорах был, типа "будет война, европе отключим газ". а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас перед рашей?
А еще мое личное мнение. Не навязанное кем то или чем то. Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка. Они нас уничтожают экономически, этого достаточно, норд стрим часть кампании по экономическому уничтожению Украины. Широкие военные действия возможны лишь в случае если мы пойдем на штурм Донецка/Луганска или в Крым полезем. Тогда рашка вмешается естественно и нанесет удары со всех сторон. А так они экономически постепенно нас топят.
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Ares
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