Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Ares написав: Гугл в помощь, импорт газа превысел экспорт в Нидерландах, и о закрытии Гронингена (крупнейшего в ЕС месторождения).
Это известно, про закрытие ,пока частичное Гронингена. Но в 2017 -потребление осталось в Нидерландах -42 млрд., производство упало до 44 млрд. -еще профицит. А вот Сбербанк РФ указал, что Газпрому новые газопроводы не принесут прибыли в отличие от Ротенберга и Тимченко. Кстати -Сила Сибири по тому же исследованию Сбербанка РФ, в 5 раз дороже, чем проект Алтай с таким же обьемом поставок газа в Китай, но тогда Тимченко столько ко бы не заработал, так как 1 км Сила Сибири в среднем вдтрое дороже всех других газопроводов - из-за необходимости строить инфраструктуру - неизвестно кому нужную в Сибири (дороги и т.д. и т.п.), после окончания стройки(БАМ2 скорее всего будет,никто там жить не останется), но и в полтора раза длинее....
laa1999 написав: Как то ,вы начинаете менять точку зрения про Нидерланды...Осталось посмотреть на новые газопроводы -несущие убытки госкомпании Газпром ,но приносящие сверхприбыли Тимченко и Ротенбергу - главным путинским кошелькам
Я не меняю точку зрения. Кстати важно что она есть и она своя, а не чужая. А кто там чего получает, особенно в газпроме фиолетово. Чужие деньги не считаю. Подведя итог - Нидерланды покупают газ, причем больше чем продают. Сп-2 выгоден экономически большинству стран ЕС, потому его строят с участием евро компаний. А политически им плевать, что это нанесет урон Украине.
baran написав:если бы надо было договариваться только с Украиной--уже бы договорились
это я к тому говорил, что у Украины козырь в переговорах был, типа "будет война, европе отключим газ". а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас перед рашей?
я знаю наверняка только одно: все они там договариваются "за себя" Боюсь, что мы даже не знаем предмета переговоров, чтоб судить о козырях
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
laa1999 написав: Как то ,вы начинаете менять точку зрения про Нидерланды...Осталось посмотреть на новые газопроводы -несущие убытки госкомпании Газпром ,но приносящие сверхприбыли Тимченко и Ротенбергу - главным путинским кошелькам
Я не меняю точку зрения. Кстати важно что она есть и она своя, а не чужая. А кто там чего получает, особенно в газпроме фиолетово. Чужие деньги не считаю. Подведя итог - Нидерланды покупают газ, причем больше чем продают. Сп-2 выгоден экономически большинству стран ЕС, потому его строят с участием евро компаний. А политически им плевать, что это нанесет урон Украине.
США грозятся наказать экономически. все там повязано.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Pegasmaster написав: это я к тому говорил, что у Украины козырь в переговорах был, типа "будет война, европе отключим газ". а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас перед рашей?
А еще мое личное мнение. Не навязанное кем то или чем то. Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка. Они нас уничтожают экономически, этого достаточно, норд стрим часть кампании по экономическому уничтожению Украины. Широкие военные действия возможны лишь в случае если мы пойдем на штурм Донецка/Луганска или в Крым полезем. Тогда рашка вмешается естественно и нанесет удары со всех сторон. А так они экономически постепенно нас топят.
РФ -сейчас ведет слишком много войн против США, чтобы победить Украину. Загнется РФ и очень быстро. Экономически РФ не соперник США и ЕС и воюя экономически с Украиной, которую поддерживают США и ЕС - не имеет шансов на победу. РФ экономический карлик, хоть для нас и огого. РФ уже меньше Ю.Кореи . Вот в военном отношении -может попытаться победить Украину, всех пугая ядерным оружием...