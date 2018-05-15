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Максим Пархоменко: Північний
потік - 2. Чому в ньому так...

Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234567>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:05

  Ares написав: Гугл в помощь, импорт газа превысел экспорт в Нидерландах, и о закрытии Гронингена (крупнейшего в ЕС месторождения).

Это известно, про закрытие ,пока частичное Гронингена. Но в 2017 -потребление осталось в Нидерландах -42 млрд., производство упало до 44 млрд. -еще профицит. А вот Сбербанк РФ указал, что Газпрому новые газопроводы не принесут прибыли в отличие от Ротенберга и Тимченко. Кстати -Сила Сибири по тому же исследованию Сбербанка РФ, в 5 раз дороже, чем проект Алтай с таким же обьемом поставок газа в Китай, но тогда Тимченко столько ко бы не заработал, так как 1 км Сила Сибири в среднем вдтрое дороже всех других газопроводов - из-за необходимости строить инфраструктуру - неизвестно кому нужную в Сибири (дороги и т.д. и т.п.), после окончания стройки(БАМ2 скорее всего будет,никто там жить не останется), но и в полтора раза длинее....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:05

Re: кроме

  Ares написав:все же я считаю иметь экономические отношения с врагом, неправильно и двулично.

Гибридные война, враг, отношения.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:08

  laa1999 написав: Как то ,вы начинаете менять точку зрения про Нидерланды...Осталось посмотреть на новые газопроводы -несущие убытки госкомпании Газпром ,но приносящие сверхприбыли Тимченко и Ротенбергу - главным путинским кошелькам

Я не меняю точку зрения. Кстати важно что она есть и она своя, а не чужая. А кто там чего получает, особенно в газпроме фиолетово. Чужие деньги не считаю. Подведя итог - Нидерланды покупают газ, причем больше чем продают. Сп-2 выгоден экономически большинству стран ЕС, потому его строят с участием евро компаний. А политически им плевать, что это нанесет урон Украине.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:08

  Pegasmaster написав:
  baran написав:если бы надо было договариваться только с Украиной--уже бы договорились

это я к тому говорил, что у Украины козырь в переговорах был, типа "будет война, европе отключим газ".
а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас перед рашей?

я знаю наверняка только одно: все они там договариваются "за себя"
Боюсь, что мы даже не знаем предмета переговоров, чтоб судить о козырях
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:13

Re: Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так

  Ares написав:Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка. Они нас уничтожают экономически, этого достаточно, норд стрим часть кампании по экономическому уничтожению Украины.

может раше война и нужна, но пока есть транзит можно больше себе вреда принести, чем пользы. а без транзита европе будет пох, что тут происходит.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:14

  Ares написав:
  laa1999 написав: Как то ,вы начинаете менять точку зрения про Нидерланды...Осталось посмотреть на новые газопроводы -несущие убытки госкомпании Газпром ,но приносящие сверхприбыли Тимченко и Ротенбергу - главным путинским кошелькам

Я не меняю точку зрения. Кстати важно что она есть и она своя, а не чужая. А кто там чего получает, особенно в газпроме фиолетово. Чужие деньги не считаю. Подведя итог - Нидерланды покупают газ, причем больше чем продают. Сп-2 выгоден экономически большинству стран ЕС, потому его строят с участием евро компаний. А политически им плевать, что это нанесет урон Украине.

США грозятся наказать экономически. все там повязано.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:16

Re: Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так

  baran написав:я знаю наверняка только одно: все они там договариваются "за себя"
Боюсь, что мы даже не знаем предмета переговоров, чтоб судить о козырях

это и так понятно.
конечно всё это гипотезы и предположения.
народу такое не рассказывают, народу повестки присылают.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:17

  Pegasmaster написав: может раше война и нужна, но пока есть транзит можно больше себе вреда принести, чем пользы. а без транзита европе будет пох, что тут происходит.

Может Вы правы. У меня другое мнение, но все может быть. Мы не знаем будущего. В любом случае ничего доброго не выйдет из всех этих замесов.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:18

  baran написав: США грозятся наказать экономически. все там повязано.

Есть такое, вот Штаты единственная надежда так сказать.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:19

  Ares написав:
  Pegasmaster написав: это я к тому говорил, что у Украины козырь в переговорах был, типа "будет война, европе отключим газ". а теперь его нет. какой смысл европе договариваться за нас перед рашей?

А еще мое личное мнение. Не навязанное кем то или чем то. Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка. Они нас уничтожают экономически, этого достаточно, норд стрим часть кампании по экономическому уничтожению Украины. Широкие военные действия возможны лишь в случае если мы пойдем на штурм Донецка/Луганска или в Крым полезем. Тогда рашка вмешается естественно и нанесет удары со всех сторон. А так они экономически постепенно нас топят.

РФ -сейчас ведет слишком много войн против США, чтобы победить Украину. Загнется РФ и очень быстро. Экономически РФ не соперник США и ЕС и воюя экономически с Украиной, которую поддерживают США и ЕС - не имеет шансов на победу. РФ экономический карлик, хоть для нас и огого. РФ уже меньше Ю.Кореи . Вот в военном отношении -может попытаться победить Украину, всех пугая ядерным оружием...
laa1999
 
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