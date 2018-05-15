Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Додано: Сер 23 тра, 2018 15:05

Ares написав: Гугл в помощь, импорт газа превысел экспорт в Нидерландах, и о закрытии Гронингена (крупнейшего в ЕС месторождения). Гугл в помощь, импорт газа превысел экспорт в Нидерландах, и о закрытии Гронингена (крупнейшего в ЕС месторождения).

Это известно, про закрытие ,пока частичное Гронингена. Но в 2017 -потребление осталось в Нидерландах -42 млрд., производство упало до 44 млрд. -еще профицит. А вот Сбербанк РФ указал, что Газпрому новые газопроводы не принесут прибыли в отличие от Ротенберга и Тимченко. Кстати -Сила Сибири по тому же исследованию Сбербанка РФ, в 5 раз дороже, чем проект Алтай с таким же обьемом поставок газа в Китай, но тогда Тимченко столько ко бы не заработал, так как 1 км Сила Сибири в среднем вдтрое дороже всех других газопроводов - из-за необходимости строить инфраструктуру - неизвестно кому нужную в Сибири (дороги и т.д. и т.п.), после окончания стройки(БАМ2 скорее всего будет,никто там жить не останется), но и в полтора раза длинее....