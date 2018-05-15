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Максим Пархоменко: Північний
потік - 2. Чому в ньому так...

Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 34567>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:20

Re: Північний потік

  Pegasmaster написав:пока есть транзит можно больше себе вреда принести, чем пользы. а без транзита европе будет пох, что тут происходит

похоже, что "Европе интересна Украина, пока жива труба" - это выдумка украинцев для собственного успокоения
Надо спросить Европу. а она большая
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23

  Ares написав:
  baran написав: США грозятся наказать экономически. все там повязано.

Есть такое, вот Штаты единственная надежда так сказать.

надежда на что? может этот поток и задуман для демонстрации фиги США. и если такая задумка удастся -- тогда наверное "замес" надолго
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23

  Ares написав:
  baran написав: США грозятся наказать экономически. все там повязано.

Есть такое, вот Штаты единственная надежда так сказать.

Минфин США на месяц дестбилизировал всю экономическую систему РФ -одним решением по Дерипаске и Вексельбургу. И рост цен на нефть на 30% не компенсировал все это...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26

laa1999 экономическую модель России дестабилизировать походу может только Путин. Торгуецо все в обход санкций, ибо бабло рулит
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26

  laa1999 написав: РФ -сейчас ведет слишком много войн против США, чтобы победить Украину. Загнется РФ и очень быстро. Экономически РФ не соперник США и ЕС и воюя экономически с Украиной, которую поддерживают США и ЕС - не имеет шансов на победу. РФ экономический карлик, хоть для нас и огого. РФ уже меньше Ю.Кореи . Вот в военном отношении -может попытаться победить Украину, всех пугая ядерным оружием...

США единственный реальный соперник россии на сегодня. И да Штаты помогают нам, но не потому что мы классные, а только потому что мы враг россии. По принципу - враг моего врага - мой друг. А насчет ЕС вы ошиьаетесь. Они нас не поддерживают, только на словах, и под давлением Штатов. Насамом деле россия им намного интересней как партнер. Потому ЕС ничего не делает кроме бла бла. США нам помогают деньгами (напрямую и через МВФ), оружием и другой мат и немат помощью.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:27

  baran написав:
  Ares написав:
  baran написав: США грозятся наказать экономически. все там повязано.

Есть такое, вот Штаты единственная надежда так сказать.

надежда на что? может этот поток и задуман для демонстрации фиги США. и если такая задумка удастся -- тогда наверное "замес" надолго

Ну, нельзя говорить, что СП-2 не выгоден Германии -все же он даст ей выгоду, принеся убытки РФ ,Польше ,Украине, Словакии. И Германия не пойдет на фигу США - они там считают, на сколько и кому губителен СП2. Вообще, задача США заставить Газпром построить СП2 и не дать ему после этого функционировать.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:28

  baran написав: надежда на что? может этот поток и задуман для демонстрации фиги США. и если такая задумка удастся -- тогда наверное "замес" надолго

Сложно сказать, окажут давление на ЕС что б его не достроить или дать гарантии Украине. Что уже звучало, но слова лишь слова...
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30

laa1999 я конечно не знаю, но кто бы не был Путин. он точно не дурак
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30

Re: 30%

  laa1999 написав:США на месяц дестбилизировал всю экономическую систему РФ -одним решением
И рост цен на нефть

А рост цен на нефть - это чье решение?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:35

  Ares написав:
  laa1999 написав: РФ -сейчас ведет слишком много войн против США, чтобы победить Украину. Загнется РФ и очень быстро. Экономически РФ не соперник США и ЕС и воюя экономически с Украиной, которую поддерживают США и ЕС - не имеет шансов на победу. РФ экономический карлик, хоть для нас и огого. РФ уже меньше Ю.Кореи . Вот в военном отношении -может попытаться победить Украину, всех пугая ядерным оружием...

США единственный реальный соперник россии на сегодня. И да Штаты помогают нам, но не потому что мы классные, а только потому что мы враг россии. По принципу - враг моего врага - мой друг. А насчет ЕС вы ошиьаетесь. Они нас не поддерживают, только на словах, и под давлением Штатов. Насамом деле россия им намного интересней как партнер. Потому ЕС ничего не делает кроме бла бла. США нам помогают деньгами (напрямую и через МВФ), оружием и другой мат и немат помощью.

Сказочник русский. РФ экономический придаток, он по экономике 13 страна в мире, ну да если считать, что транспортировка нефти и газа -проходит по территории России в ценах ,как по Германии или США, то ВВП стает 6-м, но при этом - цена нефти и газа становится отрицательной при продаже. Для США - РФ военный соперник ,но Китай -намного важней. ЕС не может сказать ,как США, Путину в глаза, что ты враг, так как есть газовая и нефтяная зависимость, но ЕС отлично тоже давит РФ. ЕС -слишком разообщен и чем дальше от РФ - географически, тем больше считает ,что до них РФ не дойдет военным путем. А экономически в ЕС - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания страны, не меньше,чем РФ
laa1999
 
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