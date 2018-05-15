Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30

laa1999 я конечно не знаю, но кто бы не был Путин. он точно не дурак

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко