Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

похоже, что "Европе интересна Украина, пока жива труба" - это выдумка украинцев для собственного успокоения
Надо спросить Европу. а она большая
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:20
Re: Північний потік
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23
надежда на что? может этот поток и задуман для демонстрации фиги США. и если такая задумка удастся -- тогда наверное "замес" надолго
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23
Минфин США на месяц дестбилизировал всю экономическую систему РФ -одним решением по Дерипаске и Вексельбургу. И рост цен на нефть на 30% не компенсировал все это...
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26
laa1999 экономическую модель России дестабилизировать походу может только Путин. Торгуецо все в обход санкций, ибо бабло рулит
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26
США единственный реальный соперник россии на сегодня. И да Штаты помогают нам, но не потому что мы классные, а только потому что мы враг россии. По принципу - враг моего врага - мой друг. А насчет ЕС вы ошиьаетесь. Они нас не поддерживают, только на словах, и под давлением Штатов. Насамом деле россия им намного интересней как партнер. Потому ЕС ничего не делает кроме бла бла. США нам помогают деньгами (напрямую и через МВФ), оружием и другой мат и немат помощью.
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:27
Ну, нельзя говорить, что СП-2 не выгоден Германии -все же он даст ей выгоду, принеся убытки РФ ,Польше ,Украине, Словакии. И Германия не пойдет на фигу США - они там считают, на сколько и кому губителен СП2. Вообще, задача США заставить Газпром построить СП2 и не дать ему после этого функционировать.
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:28
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30
laa1999 я конечно не знаю, но кто бы не был Путин. он точно не дурак
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:30
Re: 30%
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:35
Сказочник русский. РФ экономический придаток, он по экономике 13 страна в мире, ну да если считать, что транспортировка нефти и газа -проходит по территории России в ценах ,как по Германии или США, то ВВП стает 6-м, но при этом - цена нефти и газа становится отрицательной при продаже. Для США - РФ военный соперник ,но Китай -намного важней. ЕС не может сказать ,как США, Путину в глаза, что ты враг, так как есть газовая и нефтяная зависимость, но ЕС отлично тоже давит РФ. ЕС -слишком разообщен и чем дальше от РФ - географически, тем больше считает ,что до них РФ не дойдет военным путем. А экономически в ЕС - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания страны, не меньше,чем РФ
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