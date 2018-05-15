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Максим Пархоменко: Північний
потік - 2. Чому в ньому так...

Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:37

Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка

Простите, а зачем? Правящие круги РФ прекрасно понимают, что история двух великих революций (Французской и Русской) неопровержимо доказывает, что 5-ый год после начала революционных изменений - КРИТИЧЕСКИЙ.
Если вести отсчет от 14-го июля 1789-го, то для Франции это (лето 94-го) - Термидор.
Для России весна 22-го (если вести отсчет от Февраля 17-го, т.е. 15/3 по новому стилю) - это НЭП (вплоть до допущения в качестве средства оплаты николаевской золотой монеты и иностранной валюты, и роспуск людоедской ЧК). В обоих случаях политическая и экономическая ситуация за 5 лет от начала событий развернулась едва ли не на 270 градусов (вышедший из застенков весной 22-го лидер меньшевиков Ф. Дан был крайне поражен тем, что и внешне и по самой атмосфере в обществе обстановка очень напоминала весну 14-го) Конечно, могут быть нюансы, но в основе всего обычная человеческая психология, метко обозначенная во французской пословице той эпохи - Народ поддерживает режим, при котором едят.
Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди.
На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:39

  sal написав:
  laa1999 написав:США на месяц дестбилизировал всю экономическую систему РФ -одним решением
И рост цен на нефть

А рост цен на нефть - это чье решение?

Нестабильность и квоты. Ну, вызваны, большими темпами роста экономики США. США все-равно чистый импортер нефти.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:43

Re: квоты роста

  laa1999 написав:вызваны, большими темпами роста экономики США. США все-равно чистый импортер нефти.

Не зря они Трампа выбрали. С такими-то темпами.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:44

  Волгарь написав:
Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка

Простите, а зачем? Правящие круги РФ прекрасно понимают, что история двух великих революций (Французской и Русской) неопровержимо доказывает, что 5-ый год после начала революционных изменений - КРИТИЧЕСКИЙ.
Если вести отсчет от 14-го июля 1789-го, то для Франции это (лето 94-го) - Термидор.
Для России весна 22-го (если вести отсчет от Февраля 17-го, т.е. 15/3 по новому стилю) - это НЭП (вплоть до допущения в качестве средства оплаты николаевской золотой монеты и иностранной валюты, и роспуск людоедской ЧК). В обоих случаях политическая и экономическая ситуация за 5 лет от начала событий развернулась едва ли не на 270 градусов (вышедший из застенков весной 22-го лидер меньшевиков Ф. Дан был крайне поражен тем, что и внешне и по самой атмосфере в обществе обстановка очень напоминала весну 14-го) Конечно, могут быть нюансы, но в основе всего обычная человеческая психология, метко обозначенная во французской пословице той эпохи - Народ поддерживает режим, при котором едят.
Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди.
На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.

Тут тогда, опять констатируем умом Россию не понять, если вы правы,то к моменту развязки - Москва наибольше заинтересована в интеграции в Украину - ДНР и ЛНР, без них - ситуация только ухудшится для Москвы, если только Москва не ставит на Тимошенко. Бойко проигрывает всем, а все остальные радикальнее Порошенко .Бизнесс только у Пети связан и с Россией, у Бойко он завязан на России, Тимошенко тоже любительница газа, а больше не на кого ставить...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:48

  sal написав:
  laa1999 написав:вызваны, большими темпами роста экономики США. США все-равно чистый импортер нефти.

Не зря они Трампа выбрали. С такими-то темпами.

Пока Трамп бьет удачно с Китаем быстро договорился, а как они будут делить пирог с Китаем не ясно - РФ точно попадает в сферу интересов Китая.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:50

Re: Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так

  Волгарь написав:Народ поддерживает режим, при котором едят.
Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди.
На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.

прям сами завязали и развязки сидят и ждут?
а чего с крымом и донбассом не подождали развязки?
только не надо рассказывать о взбунтовавшихся шахтёрах и студентах, и оружие из шахт.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:54

Re: Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так

  laa1999 написав:Тут тогда, опять констатируем умом Россию не понять, если вы правы,то к моменту развязки - Москва наибольше заинтересована в интеграции в Украину - ДНР и ЛНР, без них - ситуация только ухудшится для Москвы, если только Москва не ставит на Тимошенко. Бойко проигрывает всем, а все остальные радикальнее Порошенко .Бизнесс только у Пети связан и с Россией, у Бойко он завязан на России, Тимошенко тоже любительница газа, а больше не на кого ставить...

вполне возможно раша будет ставить на кого-то нового.
слишком огромно количество не определившихся избирателей, 50+%
а может и на нескольких игроков одновременно.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:56

  laa1999 написав: Сказочник русский. РФ экономический придаток, он по экономике 13 страна в мире, ну да если считать, что транспортировка нефти и газа -проходит по территории России в ценах ,как по Германии или США, то ВВП стает 6-м, но при этом - цена нефти и газа становится отрицательной при продаже. Для США - РФ военный соперник ,но Китай -намного важней. ЕС не может сказать ,как США, Путину в глаза, что ты враг, так как есть газовая и нефтяная зависимость, но ЕС отлично тоже давит РФ. ЕС -слишком разообщен и чем дальше от РФ - географически, тем больше считает ,что до них РФ не дойдет военным путем. А экономически в ЕС - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания страны, не меньше,чем РФ

Я украинец а не русский и не сказочник в отличие от Вас. Судя по стилю письма - Вы женщина, причем весьма примитивная и ограниченная. Счастливо
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:56

Re: едят

  Волгарь написав:либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди.

Как просто!) наступает быстрое улучшение жизни.
украинцы работают, а улучшение не наступает...
sal
 
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Ребята, а что Вы комментируете? Кому шо, а курицi просо?
nik1
 
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