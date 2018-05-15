Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка
Простите, а зачем? Правящие круги РФ прекрасно понимают, что история двух великих революций (Французской и Русской) неопровержимо доказывает, что 5-ый год после начала революционных изменений - КРИТИЧЕСКИЙ. Если вести отсчет от 14-го июля 1789-го, то для Франции это (лето 94-го) - Термидор. Для России весна 22-го (если вести отсчет от Февраля 17-го, т.е. 15/3 по новому стилю) - это НЭП (вплоть до допущения в качестве средства оплаты николаевской золотой монеты и иностранной валюты, и роспуск людоедской ЧК). В обоих случаях политическая и экономическая ситуация за 5 лет от начала событий развернулась едва ли не на 270 градусов (вышедший из застенков весной 22-го лидер меньшевиков Ф. Дан был крайне поражен тем, что и внешне и по самой атмосфере в обществе обстановка очень напоминала весну 14-го) Конечно, могут быть нюансы, но в основе всего обычная человеческая психология, метко обозначенная во французской пословице той эпохи - Народ поддерживает режим, при котором едят. Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди. На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.
Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка
Простите, а зачем? Правящие круги РФ прекрасно понимают, что история двух великих революций (Французской и Русской) неопровержимо доказывает, что 5-ый год после начала революционных изменений - КРИТИЧЕСКИЙ. Если вести отсчет от 14-го июля 1789-го, то для Франции это (лето 94-го) - Термидор. Для России весна 22-го (если вести отсчет от Февраля 17-го, т.е. 15/3 по новому стилю) - это НЭП (вплоть до допущения в качестве средства оплаты николаевской золотой монеты и иностранной валюты, и роспуск людоедской ЧК). В обоих случаях политическая и экономическая ситуация за 5 лет от начала событий развернулась едва ли не на 270 градусов (вышедший из застенков весной 22-го лидер меньшевиков Ф. Дан был крайне поражен тем, что и внешне и по самой атмосфере в обществе обстановка очень напоминала весну 14-го) Конечно, могут быть нюансы, но в основе всего обычная человеческая психология, метко обозначенная во французской пословице той эпохи - Народ поддерживает режим, при котором едят. Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди. На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.
Тут тогда, опять констатируем умом Россию не понять, если вы правы,то к моменту развязки - Москва наибольше заинтересована в интеграции в Украину - ДНР и ЛНР, без них - ситуация только ухудшится для Москвы, если только Москва не ставит на Тимошенко. Бойко проигрывает всем, а все остальные радикальнее Порошенко .Бизнесс только у Пети связан и с Россией, у Бойко он завязан на России, Тимошенко тоже любительница газа, а больше не на кого ставить...
Волгарь написав:Народ поддерживает режим, при котором едят. Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди. На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.
прям сами завязали и развязки сидят и ждут? а чего с крымом и донбассом не подождали развязки? только не надо рассказывать о взбунтовавшихся шахтёрах и студентах, и оружие из шахт.
laa1999 написав:Тут тогда, опять констатируем умом Россию не понять, если вы правы,то к моменту развязки - Москва наибольше заинтересована в интеграции в Украину - ДНР и ЛНР, без них - ситуация только ухудшится для Москвы, если только Москва не ставит на Тимошенко. Бойко проигрывает всем, а все остальные радикальнее Порошенко .Бизнесс только у Пети связан и с Россией, у Бойко он завязан на России, Тимошенко тоже любительница газа, а больше не на кого ставить...
вполне возможно раша будет ставить на кого-то нового. слишком огромно количество не определившихся избирателей, 50+% а может и на нескольких игроков одновременно.
laa1999 написав: Сказочник русский. РФ экономический придаток, он по экономике 13 страна в мире, ну да если считать, что транспортировка нефти и газа -проходит по территории России в ценах ,как по Германии или США, то ВВП стает 6-м, но при этом - цена нефти и газа становится отрицательной при продаже. Для США - РФ военный соперник ,но Китай -намного важней. ЕС не может сказать ,как США, Путину в глаза, что ты враг, так как есть газовая и нефтяная зависимость, но ЕС отлично тоже давит РФ. ЕС -слишком разообщен и чем дальше от РФ - географически, тем больше считает ,что до них РФ не дойдет военным путем. А экономически в ЕС - Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания страны, не меньше,чем РФ
Я украинец а не русский и не сказочник в отличие от Вас. Судя по стилю письма - Вы женщина, причем весьма примитивная и ограниченная. Счастливо