Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Додано: Сер 23 тра, 2018 15:37

Если нужна была война уже бы давным давно напала рашка

Народ поддерживает режим, при котором едят.

Простите, а зачем? Правящие круги РФ прекрасно понимают, что история двух великих революций (Французской и Русской) неопровержимо доказывает, что 5-ый год после начала революционных изменений - КРИТИЧЕСКИЙ.Если вести отсчет от 14-го июля 1789-го, то для Франции это (лето 94-го) - Термидор.Для России весна 22-го (если вести отсчет от Февраля 17-го, т.е. 15/3 по новому стилю) - это НЭП (вплоть до допущения в качестве средства оплаты николаевской золотой монеты и иностранной валюты, и роспуск людоедской ЧК). В обоих случаях политическая и экономическая ситуация за 5 лет от начала событий развернулась едва ли не на 270 градусов (вышедший из застенков весной 22-го лидер меньшевиков Ф. Дан был крайне поражен тем, что и внешне и по самой атмосфере в обществе обстановка очень напоминала весну 14-го) Конечно, могут быть нюансы, но в основе всего обычная человеческая психология, метко обозначенная во французской пословице той эпохи -Т.е. либо наступает смена курса и быстрое улучшение уровня жизни...либо к власти приходят другие люди.На это и расчет. Звучит, конечно, цинично, но судя по всему, в Кремле просто ждут развязки.