Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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laa1999 написав:Тут тогда, опять констатируем умом Россию не понять, если вы правы,то к моменту развязки - Москва наибольше заинтересована в интеграции в Украину - ДНР и ЛНР, без них - ситуация только ухудшится для Москвы, если только Москва не ставит на Тимошенко. Бойко проигрывает всем, а все остальные радикальнее Порошенко .Бизнесс только у Пети связан и с Россией, у Бойко он завязан на России, Тимошенко тоже любительница газа, а больше не на кого ставить...
вполне возможно раша будет ставить на кого-то нового. слишком огромно количество не определившихся избирателей, 50+% а может и на нескольких игроков одновременно.
Да, конечно, все остальные смотреть на это будут, как Москва вводит серую лошадку...Тут - крик друг Москвы, ставит потолок 15% от силы и то они делят их с Бойко. Большинство ,то недовольно Порошенко, но это не значит, что они поддержат пророссийского кандидата. Основной-то матерый и безголовый пророссийский контингент в ДНР и ЛНР. Даже в Крыму был меньший процент из-за татар.
laa1999 написав:Да, конечно, все остальные смотреть на это будут, как Москва вводит серую лошадку...Тут - крик друг Москвы, ставит потолок 15% от силы и то они делят их с Бойко. Большинство ,то недовольно Порошенко, но это не значит, что они поддержат пророссийского кандидата.
ну знаете, ему не обязательно кричать "расея вперде!", чтобы быть агентом кгб, фсб и т.п. не думаю, что будет так очевидно.
а чего с крымом и донбассом не подождали развязки?
Обыкновенный империализм - оттяпать у ослабленного смутой соседа часть территории. Это касательно Крыма. Развития ситуации на Донбассе в таком ключе, конечно, никто не планировал (как и его аннексию - себе дороже). Рейд Гиркина и К был попыткой (возможно даже без санкции Кремля) открыть второй фронт после аннексии Крыма, создав временную головную боль новой украинской власти. То, что это выльется в мясорубку стало полной неожиданностью - ведь реально и в Донецке и в Луганске за лидерами ЛНДР шли откровенные маргиналы (да и власть на местах формировалась из маргиналов и бандитов)
только не надо рассказывать о взбунтовавшихся шахтёрах и студентах, и оружие из шахт.
Вы меня с кем-то путаете - уже к полудню 1/3/14-го я понял, что РФ оккупировала Крым, о чем и написал на форуме. А насчет дальнейшего развития ситуации (в 19-ом)- был бы рад ошибиться, но обычно никто не извлекает уроков из истории, и она повторяется раз за разом.... Касательно СП-2 - проект этот политический, малорентабельный, но с очень высокой долей вероятности ОН БУДЕТ ВОПЛОЩЕН В ЖИЗНЬ. При этом ЕС будет делать реверансы в сторону Украины, а РФ - обещать сохранить ЧАСТЬ транзита.
Европейский союз может ввести экономические санкции против Украины в случае неподписания многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства.