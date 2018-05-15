Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Додано: Сер 23 тра, 2018 16:21

прям сами завязали и развязки сидят и ждут?

а чего с крымом и донбассом не подождали развязки?

только не надо рассказывать о взбунтовавшихся шахтёрах и студентах, и оружие из шахт.

Если мерить масштабами войны, то да - ЖДУТ.Обыкновенный империализм - оттяпать у ослабленного смутой соседа часть территории.Это касательно Крыма. Развития ситуации на Донбассе в таком ключе, конечно, никто не планировал (как и его аннексию - себе дороже). Рейд Гиркина и К был попыткой (возможно даже без санкции Кремля) открыть второй фронт после аннексии Крыма, создав временную головную боль новой украинской власти. То, что это выльется в мясорубку стало полной неожиданностью - ведь реально и в Донецке и в Луганске за лидерами ЛНДР шли откровенные маргиналы (да и власть на местах формировалась из маргиналов и бандитов)Вы меня с кем-то путаете - уже к полудню 1/3/14-го я понял, что РФ оккупировала Крым, о чем и написал на форуме. А насчет дальнейшего развития ситуации (в 19-ом)- был бы рад ошибиться, но обычно никто не извлекает уроков из истории, и она повторяется раз за разом....Касательно СП-2 - проект этот политический, малорентабельный, но с очень высокой долей вероятности ОН БУДЕТ ВОПЛОЩЕН В ЖИЗНЬ. При этом ЕС будет делать реверансы в сторону Украины, а РФ - обещать сохранить ЧАСТЬ транзита.