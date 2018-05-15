Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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laa1999 написав:Тут тогда, опять констатируем умом Россию не понять, если вы правы,то к моменту развязки - Москва наибольше заинтересована в интеграции в Украину - ДНР и ЛНР, без них - ситуация только ухудшится для Москвы, если только Москва не ставит на Тимошенко. Бойко проигрывает всем, а все остальные радикальнее Порошенко .Бизнесс только у Пети связан и с Россией, у Бойко он завязан на России, Тимошенко тоже любительница газа, а больше не на кого ставить...
вполне возможно раша будет ставить на кого-то нового. слишком огромно количество не определившихся избирателей, 50+% а может и на нескольких игроков одновременно.
Да, конечно, все остальные смотреть на это будут, как Москва вводит серую лошадку...Тут - крик друг Москвы, ставит потолок 15% от силы и то они делят их с Бойко. Большинство ,то недовольно Порошенко, но это не значит, что они поддержат пророссийского кандидата. Основной-то матерый и безголовый пророссийский контингент в ДНР и ЛНР. Даже в Крыму был меньший процент из-за татар.
laa1999 написав:Да, конечно, все остальные смотреть на это будут, как Москва вводит серую лошадку...Тут - крик друг Москвы, ставит потолок 15% от силы и то они делят их с Бойко. Большинство ,то недовольно Порошенко, но это не значит, что они поддержат пророссийского кандидата.
ну знаете, ему не обязательно кричать "расея вперде!", чтобы быть агентом кгб, фсб и т.п. не думаю, что будет так очевидно.
а чего с крымом и донбассом не подождали развязки?
Обыкновенный империализм - оттяпать у ослабленного смутой соседа часть территории. Это касательно Крыма. Развития ситуации на Донбассе в таком ключе, конечно, никто не планировал (как и его аннексию - себе дороже). Рейд Гиркина и К был попыткой (возможно даже без санкции Кремля) открыть второй фронт после аннексии Крыма, создав временную головную боль новой украинской власти. То, что это выльется в мясорубку стало полной неожиданностью - ведь реально и в Донецке и в Луганске за лидерами ЛНДР шли откровенные маргиналы (да и власть на местах формировалась из маргиналов и бандитов)
только не надо рассказывать о взбунтовавшихся шахтёрах и студентах, и оружие из шахт.
Вы меня с кем-то путаете - уже к полудню 1/3/14-го я понял, что РФ оккупировала Крым, о чем и написал на форуме. А насчет дальнейшего развития ситуации (в 19-ом)- был бы рад ошибиться, но обычно никто не извлекает уроков из истории, и она повторяется раз за разом.... Касательно СП-2 - проект этот политический, малорентабельный, но с очень высокой долей вероятности ОН БУДЕТ ВОПЛОЩЕН В ЖИЗНЬ. При этом ЕС будет делать реверансы в сторону Украины, а РФ - обещать сохранить ЧАСТЬ транзита.
Европейский союз может ввести экономические санкции против Украины в случае неподписания многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства.
1.Рост потребления газа - это рост экономики, а Германия идёт в рост. 2.Уязвимость транзита через Украину - это признанный факт. 3."Северный Поток-2" это "золотой парашют", для Меркель и она никогда от него не откажется 4. Беспросветная коррупция в Украине - не является гарантом бесперебойной работы. 5. Оккупация Крыма, Донбасса - не решение проблем Украиной - обязывает иметь"запасной аэродром".
В то же время в самой Украине на "трубе" уже вырос целый паразитический клан - где деньги уходят в Европу. Вот и не хотят уже рисковать....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЕС, США, РФ, Германия, война, сферы влияния, Украина, деньги, санкции... кони, люди. Боже, да вам бы триллеры писать! Все намного проще, СП2, как и СП1 выгодны, как Германии, так и РФ, Австрии, Франции и другим. Выгодно, дешевле, надежней. США естественно имеют свои интересы и их можно понять. Все борются за рынки сбыта, кроме Украины. Но Украине нечего волноваться, транзит через нее будет. Все будет хорошо.