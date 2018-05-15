Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

Додано: Сер 23 тра, 2018 18:46

1.Рост потребления газа - это рост экономики, а Германия идёт в рост.

2.Уязвимость транзита через Украину - это признанный факт.

3."Северный Поток-2" это "золотой парашют", для Меркель и она никогда от него не откажется

4. Беспросветная коррупция в Украине - не является гарантом бесперебойной работы.

5. Оккупация Крыма, Донбасса - не решение проблем Украиной - обязывает иметь"запасной аэродром".



В то же время в самой Украине на "трубе" уже вырос целый паразитический клан - где деньги уходят в Европу. Вот и не хотят уже рисковать....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.