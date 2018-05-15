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Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:16
Pegasmaster написав:
ну знаете, ему не обязательно кричать "расея вперде!", чтобы быть агентом кгб, фсб и т.п. не думаю, что будет так очевидно.
То есть идти за Украину, а потом стать за РФ? Не дадут.
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laa1999
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