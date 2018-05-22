Максим Пархоменко: Північний потік - 2. Чому в ньому так...

То есть идти за Украину, а потом стать за РФ? Не дадут.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:16
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:07
Германия заинтересована, потому что по СП-2 транзит газа будет дешевле почти на четверть, надежность для Германии выше, т.к. газовый хаб будет теперь у нее. Вот и все. Никакой политики - только деньги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
Я со стенкой общаюсь? Ты ссылку читал? Ее уже дважды тут запостили и как об стенку горохом. Финансовую выгодность Германии никто не оспаривает, иначе бы не впрягались. Он убыточен для РФ, о чем говорят несколько российских независимых экспертов с самого старта этого проекта. И делается это ясно что не по душевной доброте.
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