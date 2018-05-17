З 1-го вересня цього року набирає новий закон «Про парковки».
Дивися повний текст Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки".
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:24
Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки".
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:00
Теперь главное, чтобы все сознательные граждане вызывали полицию, когда видели неправильно припаркованную машину на б***
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:13
Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут?
Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:44
Нарушать нельзя. Это лишний стимул для папы восполнить пробелы в воспитании (не воспринимайте на свой счет)
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:45
Бывает, возможно это как то учтут. Тут пострадают и те кто просто по доверенности авто купили. К примеру, в Германии родственников, кто ещё ездит на авто, в страховку вносишь, но штраф все равно приходит владельцу. Он в свою очередь, говорит кто был за рулем, если не он катался.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:47
главное чтобы эта полиция приезжала на такие вызовы ))
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