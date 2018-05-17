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Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:24
Пропонуємо до обговорення:
З 1-го вересня цього року набирає новий закон «Про парковки».
Дивися повний текст Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
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R2
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:24
Очень деликатная борьба с евробляхами. Евробляхеры доигрались.
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link654
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:52
Никак не отразится.
Соберутся активисты и весь вам ваш закон...
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serg_vronsky
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:00
Теперь главное, чтобы все сознательные граждане вызывали полицию, когда видели неправильно припаркованную машину на б***
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andretar
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:13
Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут?
забирать авто со штрафплощадки (после того, как его увезли туда за неправильную парковку) должен владелец машины
Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?
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Gippo
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:44
Gippo написав:
Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут?
забирать авто со штрафплощадки (после того, как его увезли туда за неправильную парковку) должен владелец машины
Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?
Нарушать нельзя. Это лишний стимул для папы восполнить пробелы в воспитании (не воспринимайте на свой счет)
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lenta19
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:45
Gippo написав:
Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут? Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?
Бывает, возможно это как то учтут. Тут пострадают и те кто просто по доверенности авто купили. К примеру, в Германии родственников, кто ещё ездит на авто, в страховку вносишь, но штраф все равно приходит владельцу. Он в свою очередь, говорит кто был за рулем, если не он катался.
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link654
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:47
andretar написав:
Теперь главное, чтобы все сознательные граждане вызывали полицию, когда видели неправильно припаркованную машину на б***
главное чтобы эта полиция приезжала на такие вызовы ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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