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Як позначиться на єврономерах
закон "Про парковки"

Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:24

Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"

Пропонуємо до обговорення:
З 1-го вересня цього року набирає новий закон «Про парковки».

Дивися повний текст Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:24

Очень деликатная борьба с евробляхами. Евробляхеры доигрались.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:52

Никак не отразится.
Соберутся активисты и весь вам ваш закон...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:00

Теперь главное, чтобы все сознательные граждане вызывали полицию, когда видели неправильно припаркованную машину на б***
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:13

Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут?

забирать авто со штрафплощадки (после того, как его увезли туда за неправильную парковку) должен владелец машины

Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:44

  Gippo написав:Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут?

забирать авто со штрафплощадки (после того, как его увезли туда за неправильную парковку) должен владелец машины

Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?


Нарушать нельзя. Это лишний стимул для папы восполнить пробелы в воспитании (не воспринимайте на свой счет)
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:45

  Gippo написав:Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут? Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?

Бывает, возможно это как то учтут. Тут пострадают и те кто просто по доверенности авто купили. К примеру, в Германии родственников, кто ещё ездит на авто, в страховку вносишь, но штраф все равно приходит владельцу. Он в свою очередь, говорит кто был за рулем, если не он катался.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:47

  andretar написав:Теперь главное, чтобы все сознательные граждане вызывали полицию, когда видели неправильно припаркованную машину на б***

главное чтобы эта полиция приезжала на такие вызовы ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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