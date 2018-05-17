З 1-го вересня цього року набирає новий закон «Про парковки».
Дивися повний текст Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки".
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:24
Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки".
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:00
Теперь главное, чтобы все сознательные граждане вызывали полицию, когда видели неправильно припаркованную машину на б***
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:13
Может, я туплю, но разве проблемы только у "евроблях" будут?
Я взял машину у папы покататься. Поехал в другой город, там машину забрали на штрафплощадку. Получается, я сам не могу ее забрать со штрафплощадки, а нужно пригласить папу в другой город? Т.е. кататься можно, а забирать нельзя?
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:44
Нарушать нельзя. Это лишний стимул для папы восполнить пробелы в воспитании (не воспринимайте на свой счет)
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:45
Бывает, возможно это как то учтут. Тут пострадают и те кто просто по доверенности авто купили. К примеру, в Германии родственников, кто ещё ездит на авто, в страховку вносишь, но штраф все равно приходит владельцу. Он в свою очередь, говорит кто был за рулем, если не он катался.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:47
главное чтобы эта полиция приезжала на такие вызовы ))
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:54
Gippo
Пусть папа внесет Вас в реестр как "належного користувача" и забирайте сами.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:02
Re: Як позначиться на єврономерах закон
очень тупая борьба. просто бред.
вместо того, чтобы человека вынудить заплатить за нарушение у него просто отберут машину. и что государство от этого получит? ноль?
продать на аукционе такую машину нельзя, хозяин за ней не приедет, штрафплощадки будут забиты под завязку никому не нужным хламом.
нет чтобы сделать виньетки для любителей евромашин на 2-3 евро в день, и получать доходы в бюджет.
но видать бюджет никого не интересует. интересно будет узнать тарифы взяток на отпуск машины на штрафплощадке.
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