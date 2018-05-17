Вот тоже хотел разобрать этот момент:
Зокрема, вводиться абсолютно новий термін «належний користувач». Під цим позначенням в базу даних МВС будуть внесені люди, які мають право керувати і розпоряджатися автомобілем на підставі довіреності.
Раньше я мог ехать за рулем чужого авто только если рядом сидит владелец или же у меня есть доверенность. Позже доверенности отменили. А сейчас? О какой доверенности идёт речь? Разве опять нужна доверенность на право вождения? Это недавно отменили? Что-то упустил это покращення.