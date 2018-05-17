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Як позначиться на єврономерах
закон "Про парковки"

Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:07

  Очкарик написав:
Пусть папа внесет Вас в реестр как "належного користувача" и забирайте сами.


Вот тоже хотел разобрать этот момент:
Зокрема, вводиться абсолютно новий термін «належний користувач». Під цим позначенням в базу даних МВС будуть внесені люди, які мають право керувати і розпоряджатися автомобілем на підставі довіреності.

Раньше я мог ехать за рулем чужого авто только если рядом сидит владелец или же у меня есть доверенность. Позже доверенности отменили. А сейчас? О какой доверенности идёт речь? Разве опять нужна доверенность на право вождения? Это недавно отменили? Что-то упустил это покращення.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:16

Gippo
Как ездили на чужом авто с его техпаспортом в кармане, так и будем ездить. Этот новый Закон не отменяет ничего, а просто добавляет возможность владельцу авто перенести ответственность на "належного користувача".

Кто хочет сам почитать - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-viii

Меня другое напрягло в этом Законе - Статья 34. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, належних користувачів, що міститься у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, є відкритою та загальнодоступною.

Т.е. приглянулась ворам тачка, пробили в открытой базе инфу по ней и пошли в гости к хозяину ? И как это пересекается с законом "О защите персональных данных" ???
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:32

  serg_vronsky написав:Никак не отразится.
Соберутся активисты и весь вам ваш закон...

Активисты? В кавычки забыл поставить, или правда так думаешь? Активисты в Киеве, например, соберутся этих "активистов" вместе с полицией отмудохать за их пренебрежение ко всей Украине и налогоплатильщикам.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:35

  LutsMan написав:Gippo
Как ездили на чужом авто с его техпаспортом в кармане, так и будем ездить. Этот новый Закон не отменяет ничего, а просто добавляет возможность владельцу авто перенести ответственность на "належного користувача".

Кто хочет сам почитать - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-viii

Меня другое напрягло в этом Законе - Статья 34. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, належних користувачів, що міститься у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, є відкритою та загальнодоступною.

Т.е. приглянулась ворам тачка, пробили в открытой базе инфу по ней и пошли в гости к хозяину ? И как это пересекается с законом "О защите персональных данных" ???

Не смеши людей. Раньше эта база была в руках мусоров, которые были одним целым с угонщиками. С недавних пор, количество угонов упало в несколькр аз, потому что полиция не одно целое с мафией, теперь идет бесконечный процесс очистки, как в цивилизации, а не застой в коррупции и беззаконии. Это раз
Два - угонщики всегда имели эту базу. Ее открытость или закрытость ни в одной стране мира ничего не меняло для количества угонов.
locustsucol
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  #<12
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