Як позначиться на єврономерах закон "Про парковки"
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Очкарик написав: Пусть папа внесет Вас в реестр как "належного користувача" и забирайте сами.
Вот тоже хотел разобрать этот момент:
Зокрема, вводиться абсолютно новий термін «належний користувач». Під цим позначенням в базу даних МВС будуть внесені люди, які мають право керувати і розпоряджатися автомобілем на підставі довіреності.
Раньше я мог ехать за рулем чужого авто только если рядом сидит владелец или же у меня есть доверенность. Позже доверенности отменили. А сейчас? О какой доверенности идёт речь? Разве опять нужна доверенность на право вождения? Это недавно отменили? Что-то упустил это покращення.
Gippo Как ездили на чужом авто с его техпаспортом в кармане, так и будем ездить. Этот новый Закон не отменяет ничего, а просто добавляет возможность владельцу авто перенести ответственность на "належного користувача".
Меня другое напрягло в этом Законе - Статья 34. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, належних користувачів, що міститься у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, є відкритою та загальнодоступною.
Т.е. приглянулась ворам тачка, пробили в открытой базе инфу по ней и пошли в гости к хозяину ? И как это пересекается с законом "О защите персональных данных" ???
serg_vronsky написав:Никак не отразится. Соберутся активисты и весь вам ваш закон...
Активисты? В кавычки забыл поставить, или правда так думаешь? Активисты в Киеве, например, соберутся этих "активистов" вместе с полицией отмудохать за их пренебрежение ко всей Украине и налогоплатильщикам.
LutsMan написав:Gippo Как ездили на чужом авто с его техпаспортом в кармане, так и будем ездить. Этот новый Закон не отменяет ничего, а просто добавляет возможность владельцу авто перенести ответственность на "належного користувача".
Меня другое напрягло в этом Законе - Статья 34. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, належних користувачів, що міститься у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, є відкритою та загальнодоступною.
Т.е. приглянулась ворам тачка, пробили в открытой базе инфу по ней и пошли в гости к хозяину ? И как это пересекается с законом "О защите персональных данных" ???
Не смеши людей. Раньше эта база была в руках мусоров, которые были одним целым с угонщиками. С недавних пор, количество угонов упало в несколькр аз, потому что полиция не одно целое с мафией, теперь идет бесконечный процесс очистки, как в цивилизации, а не застой в коррупции и беззаконии. Это раз Два - угонщики всегда имели эту базу. Ее открытость или закрытость ни в одной стране мира ничего не меняло для количества угонов.
locustsucol написав:Два - угонщики всегда имели эту базу.
Отличная логика! Предлагаю её продолжить: - у бандитов всегда есть оружие, значит пистолеты и автоматы нужно продавать всем и каждому (бандиты ведь не берут справку у психолога для разрешения на владение, правда ?); у бандитов всегда есть наркота, значит героин должен быть на полках возле кассы супермаркетов, чтобы всем и каждому удобно было его приобрести; и т.д., можете сами продолжить. Достаточно, чтобы понять убогость такого подхода ?
Кстати, а почему locustsucol ? Зачем же так безлико и анонимно, может сразу напишете полные паспортные данные, марку и модель авто, мобильный телефон, е-мейл и т.д., т.е. ровно то, что предполагается выставить на всеобщее обозрение ? Не ? А почему ?