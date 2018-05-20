RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український роздріб цього року
вже наторгував майже на...

Український роздріб цього року вже наторгував майже на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:38

Український роздріб цього року вже наторгував майже на...

Пропонуємо до обговорення:
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2018 року зріс на 7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) - до 283,308 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Український роздріб цього року вже наторгував майже на 300 мільярдів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:38

Неправильный заголовок. Та часть наторгованного, которую розница показала, составляет 300 млрд. грн. Хотя с учетом того, что это данные официальной статистики, и так понятно
max_us_ua
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 17.11.08
Подякував: 557 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:47

Вот за счет чего вырос показатель оборота:
В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен
yanyura
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 09.01.09
Подякував: 847 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:05

Называется- кручу, верчу, покрашення найти хочу
Moimir
 
Повідомлень: 535
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:11

Економіка зростає, торгівля збільшується. Прекрасні результати, уряду респект.
Sharpe
 
Повідомлень: 119
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже дві третини громадян Швеції готові відмовитися від...
R2 » Нед 20 тра, 2018 22:04
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 22:05
hxbbgaf
Ухвалено план енергетичного розвитку столиці до 2020 року
R2 » П'ят 18 тра, 2018 13:51
1 43
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 13:51
Всюдиносапхайчик
Новий український лоукостер отримав право на польоти
R2 » П'ят 18 тра, 2018 11:04
2 62
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 12:27
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6008)
23.05.2018 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.