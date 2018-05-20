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Український роздріб цього року вже наторгував майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2018 року зріс на 7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) - до 283,308 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Український роздріб цього року вже наторгував майже на 300 мільярдів
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R2
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:38
Неправильный заголовок. Та часть наторгованного, которую розница показала, составляет 300 млрд. грн. Хотя с учетом того, что это данные официальной статистики, и так понятно
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max_us_ua
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:47
Вот за счет чего вырос показатель оборота:
В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен
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yanyura
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:05
Называется- кручу, верчу, покрашення найти хочу
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Moimir
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:11
Економіка зростає, торгівля збільшується. Прекрасні результати, уряду респект.
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Sharpe
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:28
Sharpe написав:
Економіка зростає, торгівля збільшується. Прекрасні результати, уряду респект.
Цены растут- экономика "зростає" - респект
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Moimir
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:17
что интересно 5 лет назад при курсе в 3,5 раза ниже розничная торговля была практически такая же...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:07
Moimir, ціни зростають меншими темпами, ніж зростає зарплатня і купівельна спроможність населення.
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Sharpe
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:27
Sharpe написав:
Moimir, ціни зростають меншими темпами, ніж зростає зарплатня і купівельна спроможність населення.
Ваше право носить любые очки
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Moimir
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:29
Moimir, буде мені всяка зрадофілія розповідати, на що я маю право, а на що ні. :)
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Sharpe
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