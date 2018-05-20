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Український роздріб цього року
вже наторгував майже на...

Український роздріб цього року вже наторгував майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:19

  Sharpe написав:Moimir, ціни зростають меншими темпами, ніж зростає зарплатня і купівельна спроможність населення.

вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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