Український роздріб цього року вже наторгував майже на...

вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:19
вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...
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