Український роздріб цього року вже наторгував майже на...

вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:19
вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:28
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:32
Немного не так. Кол-во товара по офицалу продали меньше, но цена компенсировала объемы выручки для статистики с плюсом по отношению к прошлому периоду, а в черную продали гораздо больше кол-во, чем в прошлом году.:)) Потому как инфляция гораздо больше 7% роста в статистике
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