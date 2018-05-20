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Український роздріб цього року
вже наторгував майже на...

Український роздріб цього року вже наторгував майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:19

  Sharpe написав:Moimir, ціни зростають меншими темпами, ніж зростає зарплатня і купівельна спроможність населення.

вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:28

  Sharpe написав:Економіка зростає, торгівля збільшується. Прекрасні результати, уряду респект.

Наприклад, в 2017 продали 1 000 000 яєць по 2 грн. (на 2 000 000 грн.).
А в 2018 вже продали 900 000 яєць по 2,3 грн. (на 2 070 000 грн.).
Ріст! :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:32

  BIGor написав: Наприклад, в 2017 продали 1 000 000 яєць по 2 грн. (на 2 000 000 грн.). А в 2018 вже продали 900 000 яєць по 2,3 грн. (на 2 070 000 грн.). Ріст!

Немного не так. Кол-во товара по официалу продали меньше, но цена компенсировала объемы выручки для статистики с плюсом по отношению к прошлому периоду, а в черную продали гораздо большее кол-во, чем в прошлом году.:)) Потому как инфляция более 7% роста товарооборота в денежном выражении
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:56

Re: Український роздріб цього року вже наторгував майже на..

  Sharpe написав:Економіка зростає, торгівля збільшується. Прекрасні результати, уряду респект.


И впереди только чудесные и изумительные перспективы..
Которые, несомненно, увидят те, кто ещё останется в Украине.
Скоро (тм) :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:19

  yanyura написав:Вот за счет чего вырос показатель оборота:
В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен

Написано же, что если сравнивать без индекса, то рост 25%. И именно с индексом цен, т.е. с учетом роста цен, средний рост по всей стране - 7% оборота. Т.е. это чистый рост, с учетом роста цен.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:24

  Тракторист написав:
  Sharpe написав:Moimir, ціни зростають меншими темпами, ніж зростає зарплатня і купівельна спроможність населення.

вы эти сказки раскажите пенсионерам у которых покупательная способность пенсий снизилась по сравнению с 2013 годом практически в 2 раза...

Пенсия как-то от доллара должна зависеть? Ил все-таки от налогов, валового товарооборота ? Каким образом пенсия поднимется быстрее, чем восстановится ввп после аннексии, оккупации и отсечения россией своего рынка готовой продукции из Украины, транзита товаров через свою территорию ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:25

  Деньги написав:
  BIGor написав: Наприклад, в 2017 продали 1 000 000 яєць по 2 грн. (на 2 000 000 грн.). А в 2018 вже продали 900 000 яєць по 2,3 грн. (на 2 070 000 грн.). Ріст!

Немного не так. Кол-во товара по официалу продали меньше, но цена компенсировала объемы выручки для статистики с плюсом по отношению к прошлому периоду, а в черную продали гораздо большее кол-во, чем в прошлом году.:)) Потому как инфляция более 7% роста товарооборота в денежном выражении

Читай внимательно. Без учета инфляции(роста цен) - рост товарооборота 25% - в денежном еквиваленте. И именно с учетом всех факторов - чистый рост 7% - это называется с учетом индекса цен.
locustsucol
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  #<12
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