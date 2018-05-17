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У Росії хочуть будувати
більш вузькі дороги

У Росії хочуть будувати більш вузькі дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:02

У Росії хочуть будувати більш вузькі дороги

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво в Росії більш вузьких доріг дозволить заощадити бюджетні кошти.

Дивися повний текст У Росії хочуть будувати більш вузькі дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:03

..сделать дороги в Украине уже..?!.. уже ЧЕГО?! - здравого смысла!!??.. у нас на Херсонщине и "дорог"-то практически не осталось, да и те - на "пляжных" направлениях летом что ни день - лобовые столкновения "в мясо"!!.. сотни-тысячи людей могли бы оставаться жить, будь между встречными полосами хотя бы разделительный бордюр шириной см 30..50!!.. я еще понял бы , если бы этот вопрос ставился где-то в Китае//Индии - там млрд населения..а у нас-то и так сокращение численности идет бешеными темпами..!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

По последнему абзацу - наши керманычи не могут чтоб не повторить за своими "учителями"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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