Будівництво в Росії більш вузьких доріг дозволить заощадити бюджетні кошти.
Дивися повний текст У Росії хочуть будувати більш вузькі дороги.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:02
У Росії хочуть будувати більш вузькі дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії хочуть будувати більш вузькі дороги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:03
..сделать дороги в Украине уже..?!.. уже ЧЕГО?! - здравого смысла!!??.. у нас на Херсонщине и "дорог"-то практически не осталось, да и те - на "пляжных" направлениях летом что ни день - лобовые столкновения "в мясо"!!.. сотни-тысячи людей могли бы оставаться жить, будь между встречными полосами хотя бы разделительный бордюр шириной см 30..50!!.. я еще понял бы , если бы этот вопрос ставился где-то в Китае//Индии - там млрд населения..а у нас-то и так сокращение численности идет бешеными темпами..!!!
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53
По последнему абзацу - наши керманычи не могут чтоб не повторить за своими "учителями"
Всё IMHO
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:27
Смешно читать после сравнения стоимости 1 метра Керченского моста в 209 тыс.у.е. и Китайским за 8,8 тыс.у.е. метр погонный)) Экономные они блин))
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