Про це йдеться у відповіді ДФС на запит Укрінформу.
Дивися повний текст У ДФС пояснили появу нових документів для авто з литовською реєстрацією.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:09
У ДФС пояснили появу нових документів для авто з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС пояснили появу нових документів для авто з литовською реєстрацією.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:48
Не, ну все логично. Раз сотрудник фирмы - трудовой договор должен же быть.
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:40
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