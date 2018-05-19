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У ДФС пояснили появу нових
документів для авто з...

У ДФС пояснили появу нових документів для авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:09

У ДФС пояснили появу нових документів для авто з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді ДФС на запит Укрінформу.

Дивися повний текст У ДФС пояснили появу нових документів для авто з литовською реєстрацією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:09

Стимулирует пополнение карманов чиновников
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:48

Не, ну все логично. Раз сотрудник фирмы - трудовой договор должен же быть.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:40

  сірий написав:Стимулирует пополнение карманов чиновников

Как раз ранее пополнялись карманы через лазейки и беззаконие. Теперь пополняется казна.
locustsucol
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