Ілон Макс продемонстрував пілотований корабель Crew Dragon, призначений для доставки і повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію
Дивися повний текст Маск показав готовий пілотований корабель SpaceX Dragon Crew.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:26
Маск показав готовий пілотований корабель SpaceX Dragon Crew
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Дивися повний текст Маск показав готовий пілотований корабель SpaceX Dragon Crew.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:26
Роскосмос на грани банкротства: https://lenta.ru/articles/2018/05/21/cosmos/?utm_source=lentatw&utm_medium=social
Маск отобрал все заказы.
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