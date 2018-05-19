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Маск показав готовий пілотований
корабель SpaceX Dragon Crew

Маск показав готовий пілотований корабель SpaceX Dragon Crew
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:26

Маск показав готовий пілотований корабель SpaceX Dragon Crew

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Макс продемонстрував пілотований корабель Crew Dragon, призначений для доставки і повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію

Дивися повний текст Маск показав готовий пілотований корабель SpaceX Dragon Crew.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:26

Роскосмос на грани банкротства: https://lenta.ru/articles/2018/05/21/cosmos/?utm_source=lentatw&utm_medium=social

Маск отобрал все заказы.
myshapiton
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