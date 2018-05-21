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Гройсман заплатить з бюджету
3 млн грн за рекламу своєї...

Гройсман заплатить з бюджету 3 млн грн за рекламу своєї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:30

Гройсман заплатить з бюджету 3 млн грн за рекламу своєї...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виділив понад 3 млн грн на рекламу своєї діяльності в ЗМІ

Дивися повний текст Гройсман заплатить з бюджету 3 млн грн за рекламу своєї діяльності - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:30

Зомбировать будут? Какая цель? Народу покажуть как он (народ а не грося) стал лучше жить?
Molchyn
 
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