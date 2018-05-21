Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виділив понад 3 млн грн на рекламу своєї діяльності в ЗМІ
Дивися повний текст Гройсман заплатить з бюджету 3 млн грн за рекламу своєї діяльності - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:30
Гройсман заплатить з бюджету 3 млн грн за рекламу своєї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман заплатить з бюджету 3 млн грн за рекламу своєї діяльності - ЗМІ.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:30
Зомбировать будут? Какая цель? Народу покажуть как он (народ а не грося) стал лучше жить?
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:27
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:00
Цікаво ... що далі чекає)?
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, sal і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|