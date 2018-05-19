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Перекупників квитків на фінал
Ліги чемпіонів будуть...

Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:59

Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону з другого разу підтримали 236 депутатів.

Дивися повний текст Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть штрафувати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:59

Давно пора ввести именные билеты. забили в билет ФИО . и всё . без паспорта на мероприятие не пускать. Сразу проблема с перекупами была бы решена. А так . если ничего с этим не делается . значит это кому то выгодно.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:03

Re: Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть...

штраф не действенно - только на цену штраф накинут - кастрировать за такое надо.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32

жесть, власть имущим не хватило билетов на финал, что решили закон принять, чтоб трухануть пару барыг, цена билета на финал от 1700 евро, если что ... ))
ZORROOO
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:56

Чергове піар шоу
sena_2008atp
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на лох.юа полным полно предложений - ловите хоть неводом
sbrg2015
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