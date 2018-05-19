Проект закону з другого разу підтримали 236 депутатів.
Дивися повний текст Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть штрафувати.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:59
Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть штрафувати.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:59
Давно пора ввести именные билеты. забили в билет ФИО . и всё . без паспорта на мероприятие не пускать. Сразу проблема с перекупами была бы решена. А так . если ничего с этим не делается . значит это кому то выгодно.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:03
Re: Перекупників квитків на фінал Ліги чемпіонів будуть...
штраф не действенно - только на цену штраф накинут - кастрировать за такое надо.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32
жесть, власть имущим не хватило билетов на финал, что решили закон принять, чтоб трухануть пару барыг, цена билета на финал от 1700 евро, если что ... ))
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