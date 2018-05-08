Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст В Україні скорочується кількість користувачів мобільного звязку та кабельного ТВ.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32
В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скорочується кількість користувачів мобільного звязку та кабельного ТВ.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:33
Платить бабки за то чтобы смотреть такое говно как 1+1 это из разряда мазохизма.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:40
мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59
Re: скорочується
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:15
Прямой это типо смотреть прямо и никуда не вертеть головой?
Хорошая штука смарттв, что хочешь то и смотришь.
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:17
Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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