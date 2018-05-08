В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
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мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
redmax11 написав:колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
redmax11 написав:колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой
Прямой это типо смотреть прямо и никуда не вертеть головой? Хорошая штука смарттв, что хочешь то и смотришь.