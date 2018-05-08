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В Україні скорочується кількість
користувачів мобільного...

В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32

В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст В Україні скорочується кількість користувачів мобільного звязку та кабельного ТВ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:33

Платить бабки за то чтобы смотреть такое говно как 1+1 это из разряда мазохизма.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:37

Сокращается население, сокращается и количество абонентов
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:40

мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59

Re: скорочується

  redmax11 написав:колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания

Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:15

  sal написав:
  redmax11 написав:колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания

Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой

Прямой это типо смотреть прямо и никуда не вертеть головой?
Хорошая штука смарттв, что хочешь то и смотришь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:17

Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением
http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u
http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u
http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26

  sal написав: Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой

смотреть Прямой? это вы так шутите?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:20

  Тракторист написав:
  sal написав: Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой

смотреть Прямой? это вы так шутите?...

А будете сильно возмущаться - предложит еще 5 :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48

  EKO написав:
  Тракторист написав:
  sal написав: Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой

смотреть Прямой? это вы так шутите?...

А будете сильно возмущаться - предложит еще 5 :mrgreen:


Угрожаете :twisted:

Михалыч
 
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