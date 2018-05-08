В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:38
Тракторист написав: sal написав:
Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой
смотреть Прямой? это вы так шутите?...
Ну то такое. Кто прямой смотрит тот в цирке не смеется.
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vitali_kalinin
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