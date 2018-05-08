В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...

Ну то такое. Кто прямой смотрит тот в цирке не смеется.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:38
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:59
Огромное спасибо авторам! Теперь я буду знать, что "значительно" это менее 1 %:
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