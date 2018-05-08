|
|
|
В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:38
Тракторист написав: sal написав:
Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой
смотреть Прямой? это вы так шутите?...
Ну то такое. Кто прямой смотрит тот в цирке не смеется.
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:59
Огромное спасибо авторам! Теперь я буду знать, что "значительно" это менее 1 %:
В Украине в январе-марте 2018 года значительно сократилось по сравнению с предыдущим кварталом число абонентов мобильной связи.
...
Так, количество абонентов мобильной связи уменьшилась на 0,75%
...
количество домашних абонентов мобильной связи (частные клиенты) составило 50,9 млн. То есть число таких абонентов уменьшилось на 0,82%
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3569
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:59
redmax11 написав:
мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
2х симочные аппараты буду популярны еще очень долго. Их популярность зависит не от экономии, а от удобства: таскать два телефона банально неудобно. Есть 2 карты, личная и корпоративная: что предлагаете, выкинуть личную??? :-) Наконец, едем за границу, берем местную карту или что-то типа тревелсим в поездку: опять же, будем таскать второй телефон или все время перевтыкать карты??? Ну не бред? :-)
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1931
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:04
redmax11 написав:
мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
...а насчет ТВ, там где контент "хромает": вам и правда не интересны музыкальные VH1, группа MTV и спортивные каналы для фона (теннис, футбол, Формула1), ну или разные History, National Gegraphic, ID Extra, Discovery??? Вот при чем тут ватники и прочая хрень про зраду?
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1931
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:22
Михалыч написав:
Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
Сравнивать качество картинки и звука на спутниковом канале, когда копеечный шаринг например, а часто и кабельное ХД, и такой же канал, но через IPTV (дикая пережатка) - это немножко две большие разницы. Это просто надо один раз увидеть. :-)
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1931
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:50
Вкладчик1234 написав:
Сокращается население, сокращается и количество абонентов
Рост абонентов малого возраста гораздо выше сокращения населения. Причина сокращения банальна - все большее количество людей отказывается от использования одновременно двух-трех операторов.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 584
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|539
|
|
|3
|73
|
Сер 23 тра, 2018 11:38
сова
|
|8
|601
|
|