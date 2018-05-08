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В Україні скорочується кількість
користувачів мобільного...

В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:38

  Тракторист написав:
  sal написав: Смотрите Дизель-шоу, 112 и Прямой

смотреть Прямой? это вы так шутите?...

Ну то такое. Кто прямой смотрит тот в цирке не смеется.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:59

Огромное спасибо авторам! Теперь я буду знать, что "значительно" это менее 1 %:
В Украине в январе-марте 2018 года значительно сократилось по сравнению с предыдущим кварталом число абонентов мобильной связи.
...
Так, количество абонентов мобильной связи уменьшилась на 0,75%
...
количество домашних абонентов мобильной связи (частные клиенты) составило 50,9 млн. То есть число таких абонентов уменьшилось на 0,82%
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:59

  redmax11 написав:мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания

2х симочные аппараты буду популярны еще очень долго. Их популярность зависит не от экономии, а от удобства: таскать два телефона банально неудобно. Есть 2 карты, личная и корпоративная: что предлагаете, выкинуть личную??? :-) Наконец, едем за границу, берем местную карту или что-то типа тревелсим в поездку: опять же, будем таскать второй телефон или все время перевтыкать карты??? Ну не бред? :-)
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:04

  redmax11 написав:мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания

...а насчет ТВ, там где контент "хромает": вам и правда не интересны музыкальные VH1, группа MTV и спортивные каналы для фона (теннис, футбол, Формула1), ну или разные History, National Gegraphic, ID Extra, Discovery??? Вот при чем тут ватники и прочая хрень про зраду?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:22

  Михалыч написав:Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u

Сравнивать качество картинки и звука на спутниковом канале, когда копеечный шаринг например, а часто и кабельное ХД, и такой же канал, но через IPTV (дикая пережатка) - это немножко две большие разницы. Это просто надо один раз увидеть. :-)
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:50

  Вкладчик1234 написав:Сокращается население, сокращается и количество абонентов

Рост абонентов малого возраста гораздо выше сокращения населения. Причина сокращения банальна - все большее количество людей отказывается от использования одновременно двух-трех операторов.
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