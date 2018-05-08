В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
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Огромное спасибо авторам! Теперь я буду знать, что "значительно" это менее 1 %:
В Украине в январе-марте 2018 года значительно сократилось по сравнению с предыдущим кварталом число абонентов мобильной связи. ... Так, количество абонентов мобильной связи уменьшилась на 0,75% ... количество домашних абонентов мобильной связи (частные клиенты) составило 50,9 млн. То есть число таких абонентов уменьшилось на 0,82%
redmax11 написав:мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
2х симочные аппараты буду популярны еще очень долго. Их популярность зависит не от экономии, а от удобства: таскать два телефона банально неудобно. Есть 2 карты, личная и корпоративная: что предлагаете, выкинуть личную??? :-) Наконец, едем за границу, берем местную карту или что-то типа тревелсим в поездку: опять же, будем таскать второй телефон или все время перевтыкать карты??? Ну не бред? :-)
redmax11 написав:мобильный рынок взрослеет, выравниваются тарифы, и такой колхоз как 2х-3х симовые телефоны перестают быть актуальными. Ну а насчет ТВ - там контент хромает. Один канал молится на Кремль и ватников, второй пиарит зраду и КОломойского, от Квартала уже рыгать охота. Остальные вообще недостойны упоминания
...а насчет ТВ, там где контент "хромает": вам и правда не интересны музыкальные VH1, группа MTV и спортивные каналы для фона (теннис, футбол, Формула1), ну или разные History, National Gegraphic, ID Extra, Discovery??? Вот при чем тут ватники и прочая хрень про зраду?
Михалыч написав:Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
Сравнивать качество картинки и звука на спутниковом канале, когда копеечный шаринг например, а часто и кабельное ХД, и такой же канал, но через IPTV (дикая пережатка) - это немножко две большие разницы. Это просто надо один раз увидеть. :-)
Михалыч написав:Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3uhttp://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3uhttp://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
Сравнивать качество картинки и звука на спутниковом канале, когда копеечный шаринг например, а часто и кабельное ХД, и такой же канал, но через IPTV (дикая пережатка) - это немножко две большие разницы. Это просто надо один раз увидеть.
Посмотрите по ссылкам, что я дал, есть каналы и в HD качестве, не хуже кабельного ТВ показывает, у мамы стоит телевизор 32 диагональ, между кабельным ТВ и каналами с этих плейлистов разницы в качестве нет, так зачем платить за кабельное учитывая особенно, что каналов в этих бесплатных плейлестах в разы больше, больше выбор по этим трем плейлистам и можно из них выбрать каналы которые хочешь смотреть и сделать себе персональный плейлист, а не то что тебе навязывает провайдер кабельного ТВ, от кабельного мама отказалась, а у меня вообще нет телевизора, смотрю на компе монитор 27 диагональ, комната небольшая и больше диагональ просто не нужна, качество картинки/звука не хуже кабельного. Посмотрите качество каналов из этих 3 плейлистов например 112 Украина http://app.live.112.events/hls-ua/112hd_hi/index.m3u8 или 1HD Музыка http://cdn-01.bonus-tv.ru:8080/1HDmusic/index.m3u8 Качество картинки и если вы не имеете музыкальный слух и шикарную стереосистему то никакой разницы по сравнению с кабельным ТВ как по мне нет, тогда и встает вопрос, зачем платить за кабельное ТВ когда у абонента уже зачастую есть интернет и достаточно интернета что бы смотреть бесплатно ТВ в годном качестве-не хуже кабельного, причем каналов в разы больше чем предлагает любой провайдер Украинского платного кабельного ТВ вот лично я не понимаю людей которые платят за интернет и еще за кабельное отдельно