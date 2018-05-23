В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...

Додано: Сер 23 тра, 2018 22:49

Watcher написав: Михалыч написав: Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u Я вообще не понимаю тех кто платит и за интернет и за кабельное, когда можно имея интернет пользоваться бесплатными плейлистами работающими годами стабильно и смотреть на компе/ноуте/приставке/смартТВ бесплатно ТВ каналы причем их количество в том числе Украинских каналов таково, что ни один провайдер кабельного ТВ не дает такого количества Украинских и мировых каналов, например бесплатные плейлисты с автоматическим обновлением

Сравнивать качество картинки и звука на спутниковом канале, когда копеечный шаринг например, а часто и кабельное ХД, и такой же канал, но через IPTV (дикая пережатка) - это немножко две большие разницы. Это просто надо один раз увидеть. Сравнивать качество картинки и звука на спутниковом канале, когда копеечный шаринг например, а часто и кабельное ХД, и такой же канал, но через IPTV (дикая пережатка) - это немножко две большие разницы. Это просто надо один раз увидеть.

Посмотрите по ссылкам, что я дал, есть каналы и в HD качестве, не хуже кабельного ТВ показывает, у мамы стоит телевизор 32 диагональ, между кабельным ТВ и каналами с этих плейлистов разницы в качестве нет, так зачем платить за кабельное учитывая особенно, что каналов в этих бесплатных плейлестах в разы больше, больше выбор по этим трем плейлистам и можно из них выбрать каналы которые хочешь смотреть и сделать себе персональный плейлист, а не то что тебе навязывает провайдер кабельного ТВ, от кабельного мама отказалась, а у меня вообще нет телевизора, смотрю на компе монитор 27 диагональ, комната небольшая и больше диагональ просто не нужна, качество картинки/звука не хуже кабельного.Посмотрите качество каналов из этих 3 плейлистов например112 Украинаили 1HD МузыкаКачество картинки и если вы не имеете музыкальный слух и шикарную стереосистему то никакой разницы по сравнению с кабельным ТВ как по мне нет, тогда и встает вопрос, зачем платить за кабельное ТВ когда у абонента уже зачастую есть интернет и достаточно интернета что бы смотреть бесплатно ТВ в годном качестве-не хуже кабельного, причем каналов в разы больше чем предлагает любой провайдер Украинского платного кабельного ТВвот лично я не понимаю людей которые платят за интернет и еще за кабельное отдельно