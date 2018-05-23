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В Україні скорочується кількість
користувачів мобільного...

В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:09

нормальные плейлисты вбросили тут... Щелковское ТВ и Сургут 24.... я щаслив! :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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