В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:09

нормальные плейлисты вбросили тут... Щелковское ТВ и Сургут 24.... я щаслив! :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:15

  Tamagoch написав:нормальные плейлисты вбросили тут... Щелковское ТВ и Сургут 24.... я щаслив! :mrgreen:


Та смотрите какое хотите, хотите сургут, хотите пятый канал шоколадного который так же есть в этих плейлистах, в этом и отличие этих плейлистов от цифрового диктата любого режима, нашего, российского или англосаксонского, человек может сам выбрать, что смотреть и таки да там есть и сургут но есть и украинские каналы включая пятый шоколадного и ни один оператор кабельного ТВ в Украине не дает такого огромного выбора каналов в том числе и Украинских как можно смотреть в этих плейлистах, да еще и бесплатно, человек имеет свободу выбора что ему смотреть в конце концов каждый человек может из этих трех сделать свой персональный плейлист только с каналами которые интересны конкретному человеку а не навязанные ему оператором.
Если вы знаете стабильные плейлисты где есть больше украинских каналов чем в этих трех, поделитесь плиз :wink: или мне например интересны иногда посмотреть CGTN Русский, СNN, CBN NEWS, CBS NEWS, Bloomerg и молдавские каналы, я нашел их в этих трех плейлистах, но это не значит что я смотрю все остальные каналы из плейлистов, не хотите смотреть не смотрите, в этом и прелесть этих плейлистов, каждый может найти что ему интересно, а не то что кто то считает, что кому то должно быть интересно, не нравится вам Щелковское ТВ и Сургут 24 ни кто не заставляет смотреть, смотрите бесплатно те что вам интересны украинские или не украинские, а не те что вам навязывает правящий режим/ пропаганда/оператор кабельного тв да еще за это деньги дрет с вас :)
Михалыч
 
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