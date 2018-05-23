В Україні скорочується кількість користувачів мобільного...

Додано: Чет 24 тра, 2018 16:15

Tamagoch написав: нормальные плейлисты вбросили тут... Щелковское ТВ и Сургут 24.... я щаслив! нормальные плейлисты вбросили тут... Щелковское ТВ и Сургут 24.... я щаслив!

Та смотрите какое хотите, хотите сургут, хотите пятый канал шоколадного который так же есть в этих плейлистах, в этом и отличие этих плейлистов от цифрового диктата любого режима, нашего, российского или англосаксонского, человек может сам выбрать, что смотреть и таки да там есть и сургут но есть и украинские каналы включая пятый шоколадного и ни один оператор кабельного ТВ в Украине не дает такого огромного выбора каналов в том числе и Украинских как можно смотреть в этих плейлистах, да еще и бесплатно, человек имеет свободу выбора что ему смотреть в конце концов каждый человек может из этих трех сделать свой персональный плейлист только с каналами которые интересны конкретному человеку а не навязанные ему оператором.Если вы знаете стабильные плейлисты где есть больше украинских каналов чем в этих трех, поделитесь плизили мне например интересны иногда посмотреть CGTN Русский, СNN, CBN NEWS, CBS NEWS, Bloomerg и молдавские каналы, я нашел их в этих трех плейлистах, но это не значит что я смотрю все остальные каналы из плейлистов, не хотите смотреть не смотрите, в этом и прелесть этих плейлистов, каждый может найти что ему интересно, а не то что кто то считает, что кому то должно быть интересно, не нравится вам Щелковское ТВ и Сургут 24 ни кто не заставляет смотреть, смотрите бесплатно те что вам интересны украинские или не украинские, а не те что вам навязывает правящий режим/ пропаганда/оператор кабельного тв да еще за это деньги дрет с вас