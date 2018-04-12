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У Чорнобилі створять
потужний дата-центр

У Чорнобилі створять потужний дата-центр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:17

У Чорнобилі створять потужний дата-центр

Пропонуємо до обговорення:
У Чорнобильській зоні відчуження можуть створити великий дата-центр (центр обробки даних), - повідомила сьогодні прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Дивися повний текст У Чорнобилі створять потужний дата-центр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:17

Они там вкурсе как влияет радиация на p-n переходы?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:19

  p_a_l написав:Они там вкурсе как влияет радиация на p-n переходы?

Они ж не в реакторе его ставить будут. В самой зоне уровень радиации не выше нормы
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:48

  p_a_l написав:Они там вкурсе как влияет радиация на p-n переходы?

Думаешь, третий блок там без компьютеров работал, или у людей там плохо телефоны работают? Что за чушь?
Там дешевая електроенергия, дешевые помещения, дешевая квалифицированная рабочая сила, есть наличие оптоволоконной магистрали.
locustsucol
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