У Чорнобильській зоні відчуження можуть створити великий дата-центр (центр обробки даних), - повідомила сьогодні прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Дивися повний текст У Чорнобилі створять потужний дата-центр.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:17
У Чорнобилі створять потужний дата-центр
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Дивися повний текст У Чорнобилі створять потужний дата-центр.
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:19
Они ж не в реакторе его ставить будут. В самой зоне уровень радиации не выше нормы
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:48
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