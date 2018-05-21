Зазначимо, 17 травня в Міжнародному валютному фонді вкотре заявили, що ціни на газ в Україні мають стати ринковими
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ для населення.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 14:45
У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ для населення.
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:29
Цена газа по основной Украинской ветке: Венгрия 0,5993 EUR;Чехия 0,5484 EUR; Словакия 0,5055 EUR;Польша 0,4435 EUR; Украина 0.2333 EUR. В Украине уже давно бы подняли цены, если бы зарплаты позволяли. А так просто все выключат и будут топить буржуйками.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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