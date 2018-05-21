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У Кабміні розповіли, коли
визначаться з цінами на газ...

У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:45

У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, 17 травня в Міжнародному валютному фонді вкотре заявили, що ціни на газ в Україні мають стати ринковими

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ для населення.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:45

по чем продаем газ за границу..... когда напишите...
yil56
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:29

Цена газа по основной Украинской ветке: Венгрия 0,5993 EUR;Чехия 0,5484 EUR; Словакия 0,5055 EUR;Польша 0,4435 EUR; Украина 0.2333 EUR. В Украине уже давно бы подняли цены, если бы зарплаты позволяли. А так просто все выключат и будут топить буржуйками.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:54

Уряд крадіїв і "попрошаек".Ці "профі"можуть існувати тільки на "подачках".Розуму хватає тіл ки підвищувати тарифи і клянчити гроші.Так на@ера ви такі потрібні,так живуть тільки жебраки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:21

Проблема не в росте цен а в нищете населения.. цену надо поднимать спору нет но тогда 50% а то и больше населения не сможет ее платить.. рецепт прост - повысить уровень доходов населения, но делать этого горе-реХформаторы не хотят да и не могут. Вот и рвется анус на два стула у них. На народ им плевать но тут ведь выборы на носу...в общем и пытаются оттянуть скачек цен до выборов всеми правдами и не правдами. Ну а потом на писец полярный придет всем 100%...
PS А насчет - в Международном валютном фонде очередной раз заявили--- вообще моветон, какая нам разница до этой структуры? Ни мне не вам он денег не дает и мы его не выбирали).
Джон
 
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